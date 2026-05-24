Beltrán dice que el Mérida de la próxima temporada será "mucho mejor"

Terminó la temporada regular en Primera Federación y el Mérida lo hizo con una victoria en Tajonar ante Osasuna Promesas (1-2), un triunfo que le permite cerrar la campaña en la zona media de la tabla. El conjunto romano acaba décimo, a seis puntos del ‘playoff’ de ascenso, una distancia que Fran Beltrán relacionó directamente con “aquel doble partido en casa contra Guadalajara y Talavera, en los que no estuvimos a la altura”, señaló el técnico emeritense tras el encuentro en Pamplona.

Teniendo en cuenta los buenos números que venía firmando el equipo en el Romano hasta ese momento, y que enfrente estaban dos rivales de la parte baja —ambos han terminado descendiendo—, lo esperado era sumar entre cuatro y seis puntos. Sin embargo, la realidad solo dejó uno y, sobre todo, la sensación de que el Mérida se descolgaba de la pelea por la zona noble.

Un mes final marcado por la falta de acierto

En este sentido, Beltrán reconoció que el equipo peleó por el ‘playoff’ “hasta el último mes”, aunque también habló de “esa sensación de injusticia en los últimos encuentros, con partidos en los que estadísticamente eres muy superior, generas muchas más ocasiones y concedes menos”.

Desde el análisis frío de los números, el preparador romano puso el foco en una de las asignaturas pendientes del equipo: “De los últimos trece goles recibidos, nueve son en acciones a balón parado ofensivo o defensivo, porque te rematan o porque te transitan. Esos goles dependen mucho de nosotros controlarlos y debemos hacerlo para que el año que viene demos un paso más”.

Antes de mirar al futuro, Beltrán también valoró la victoria ante Osasuna Promesas. El técnico explicó que el partido “estaba siendo como los últimos cuatro”, con un Mérida superior al rival y generando ocasiones, pero de nuevo penalizado por “un error que no nos podemos permitir si queremos aspirar a cotas más altas”. Tras el empate local, el equipo reaccionó en la segunda mitad: “Sí tuvimos acierto en esa ocasión y luego el equipo ha mostrado su compromiso y su fuerza en la mayoría de los jugadores, con uno menos. Mejor irse ganando que perdiendo”.

Sin excusas para el próximo curso

A partir de ahí, el entrenador comenzó a hablar del futuro, en el que todo apunta a que continuará al frente del banquillo romano. Beltrán fue claro: “No merecemos estar en ‘playoff’, pero el año que viene no puede haber excusas. Nuestro nivel de exigencia y nuestro crecimiento tienen que ser mayores”.

El técnico considera que ya no valen argumentos como el año de adaptación, el nuevo proyecto o los cambios en la plantilla: “Tenemos que dejarlos a un lado y perfeccionar lo que claramente somos”.

Ese “somos” en presente marca también el camino del Mérida que quiere construir para la próxima temporada: “Somos un equipo que centra mucho, que ataca mucho, que dispara mucho, pero no podemos encajar tantos goles. Tenemos que dominar el balón parado y ser más sólidos y contundentes. Sabemos que hemos hecho cosas mal y tenemos que corregirlas”.

La conclusión de Beltrán, pese a la frustración por haberse quedado fuera de la pelea definitiva por el ascenso, es optimista: “Estoy convencido de que el año que viene va a ser mucho mejor”.