Cáceres, paraíso del Jaén

3-JIMBEE CARTAGENA COSTA CÁLIDA: Castejón, Tomaz, Cortés, Waltinho y Chispi -cinco inicial- Juninho, Lucas, Pablo Ramírez, Mellado, Motta, Fernando, Jesús Izquierdo, Muhammad Osamanmusa y Darío Gil. 5-JAÉN PARAÍSO INTERIOR: Espindola, Joao Salla, Bynho, Míchel y Mati Rosa -cinco inicial- Power, Esteban, Dani Zurdo, Nando, Rikelme, Eloy Rojas, Hugo, Alan Brandi y Lemine. GOLES: 0-1-Min. 3: Joao Salla. 1-1-Min. 4: Motta. 2-1-Min. 15: Osamanmusa. 2-2-Min. 20: Joao Sala. 3-2-Min.20: Tomaz. 3-3-Min. 24: Espindola. 3-4_Min. 29: Mati Rosa. 3-5-Min. 38: Míchel. ÁRBITROS: David Urdanoz y Diego Martínez. Expulsado Darío Gil, del Cartagena (min. 26). INCIDENCIAS: Final de la Copa del Rey de fútbol sala disputada en el Multiusos Ciudad de Cáceres ante alredor de 4.500 espectadores. Presidieron el alcalde, Rafael Mateos, y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

Jaén Paraíso Interior, cuatro veces subcampeón; y Jimbee Cartagena Costa Cálida, otras dos a las puertas de la gloria. Se trataba de ver cuál de los dos rompía la matrix en la particular sala de trofeos del historial de la Copa del Rey de fútbol sala, una competición que ha escogido Cáceres para despedirse para los restos. En un escenario con algo más de tres cuartos del aforo, en un pabellón que ha paladeado élite de este deporte pero que lleva décadas fuera de la órbita lujosa, el equipo andaluz venció al murciano (3-5) en un duelo tan emocionante como repleto de calidad y alternativas.

El Jaén, que había salido agazapado y a la expectativa de un rival con menos nombre pero mejores números en la actual liga, transformó en gol su primer ataque serio con un tanto tan bello como inverosímil de tacón de Joao Salla. Empató de falta el cuadro departamental por medio de Motta.

El Cartagena, más fuerte físicamente y aparentemente con un talento mayor con un elenco de zurdos espectaculares, esperaba su oportunidad para ponerse por delante ante un Jaén empujado por su afición y alentado por la habilidad amenazante de varios de sus jugadores más destacados.

El gol de Osamanmusa a la media vuelta y con la zurda (qué plasticidad, qué clase) puso justicia a lo que acontecía, pero el curso del encuentro encontró otro rumbo y otros protagonistas estelares. Antes del descanso reaccionaron los andaluces con un nuevo empate, el de Joao Salla de doble penalti. Fue el punto de inflexión, o una advertencia de lo que vendría después.

Segunda parte

Nada más empezar la segunda parte, nuevo zarpazo cartagenero con el tanto de Tomaz. Pero llegó el antes y el después real del choque, ya que de nuevo el Jaén igualó por medio de su portero, el brasileño Espindola, héroe en las semifinales ante el Barcelona. Menuda emoción el choque. «Sí se puede, sí se puede», gritaban los aficionados jiennenses. A partir de ahí cambió todo. El arbitraje enfureció al Cartagena tras varias decisiones cuestionables, amarillas y una expulsión, la de Darío Gil. Pero ya por entonces el Jaén tenia más confianza. Y, sobre todo, tenía a Espindola.

Un error defensivo del Jimbee Cartagena dio pie al gol que adelantaba a los amarillos,con el argentino Mati Rosa aprovechando el regalo del rival. La demostración de Espindola fue brutal, también con sus paradas y reflejos infinitos.Tras dos intervenciones consecutivas con ello decisivo, el Jaén, a la contra, hizo el 3-5 que sentenciaba la contienda (Míchel).

La fiesta se desató en el parquet y en la grada del Jaén, que encontró el paraíso en Cáceres, en una pista en la que un tal Espindola fue el protagonista desde todas las posiciones imaginables. Qué bello es este deporte cuando el tacticismo no prima sobre el resto.