Casimiro y Flores vencen en el VII Rallysprint de la Santa Cruz

El VII Rallysprint de la Santa Cruz volvió a demostrar su consolidación dentro del campeonato con una edición marcada por las altas temperaturas, una notable presencia de público y una exigente jornada organizada por el Motor Club Corito. La prueba contó con seis tramos cronometrados, más de 50 kilómetros contra el reloj y un tramo urbano que también atrajo a numerosos aficionados.

El calor fue protagonista desde primera hora y añadió dureza tanto para pilotos como para mecánicas y público. Aun así, la cita reunió una destacada lista de inscritos, con 58 equipos autorizados en velocidad y otros 15 participantes en las dos categorías de regularidad.

Máxima exigencia

En velocidad, la victoria fue incontestable para Antonio Luis Casimiro y Juan Manuel Flores, que dominaron la prueba con su Porsche 911 GT3. La pareja marcó todos los mejores tiempos del día, pese a unos pequeños problemas iniciales de frenos. La segunda plaza fue para Fredi López y Daniel Gómez, con un Seat 600 JTR, mientras que el podio lo completaron los asturianos Nacho Cimadevilla y Patricia Alba, muy rápidos con su BMW 325i E30 en su primera participación en Extremadura.

Por detrás, David Ramos y Marta Díaz llevaron su Peugeot 205 hasta la cuarta posición, resistiendo la presión de José María Obrero y Sergio Castilla, separados por menos de un segundo. También fue ajustada la pelea por la sexta plaza, que cayó del lado de Ignacio y Manuel Jesús Lemus frente a José Rubén Farrona y Juan Antonio Gil por solo 1,5 segundos.

La dureza de la jornada se reflejó en el elevado número de abandonos, cercano al 40% de los equipos que tomaron la salida. Entre los afectados estuvieron Julián Jiménez y Alberto Espino, Javier Domínguez y Jorge Venegas, que rodaban terceros antes de sufrir una avería en su Hyundai i20 R5, Juan Manuel Arbizu y Juan Alberto Caro, y Ángel Alberto Hernández, que había sido cuarto en el primer tramo.

Más categorías

En Regularidad Sport, la victoria fue para los andaluces Jesús Luque y María Luisa Villegas, con su VW Golf GTi MKII. Ignacio y Pablo Gómez-Millán finalizaron segundos tras comenzar liderando la prueba, mientras que Francisco Javier Canas y Carmen Pérez completaron el podio.

En Regularidad Histórica, Enrique y Juan Luis Sánchez, con su Mini, sumaron una nueva victoria tras mantenerse siempre un paso por delante en una clasificación muy apretada, reforzando además su liderato en el campeonato. El segundo puesto fue para Ricardo Solís y Lidia Rubio, y el tercero para Carolina Antón y Nora Salam, conocidas como “Las del R9”.

La próxima cita del motor extremeño será el II Tramo Cronometrado Río Lobos, organizado por la Escudería Ciudad de Plasencia.