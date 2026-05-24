Castuera, Peleño y Hernán Cortés toman ventaja en la ida de cuartos de final

La Primera División Extremeña ya tiene en marcha la promoción de ascenso que decidirá la tercera plaza para subir a Tercera Federación, después de que Unión Polideportiva Plasencia y Zafra lograran el ascenso directo la pasada semana.

La eliminatoria de cuartos de final comenzó este domingo con los partidos de ida y dejó resultados importantes de cara a la vuelta. Castuera fue el conjunto que más ventaja tomó al imponerse con claridad por 4-0 a Sanvicenteño. También encarriló su eliminatoria Olympic Peleño, que superó por 4-1 a La Estrella.

Más ajustada queda la serie entre Hernán Cortés y Guadiana, con triunfo local por 1-0. Por su parte, Trujillo y Quintana firmaron el único empate de la jornada, un 0-0 que deja todo abierto para el partido de vuelta.

La promoción de ascenso no termina en esta ronda. Los equipos que superen los cuartos de final deberán afrontar otras dos eliminatorias más para alcanzar la Tercera Federación, por lo que el camino hacia el ascenso todavía será largo y exigente.