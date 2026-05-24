El Coria, a un paso de culminar un milagro

3-CORIA: Alonso, Currás, Domínguez, Iñaki León (min. 71, Mercadal), Jacobo, Sergio Gómez, Tapia, Adri Pérez (min. 66, Bautista), Toper (min. 57, Chavalés), Benji (min. 57, Dawda) y Mba (min. 71, Tomy). 0-OVIEDO VETUSTA: Narváez, Fernández, Adri Lopes (min. 86, Lamine), Esteban, Espinosa, Antañón (min. 60, De La Hera), Tejón, Agudín, Pérez (min. 60, Dieguito), Berzal (min. 60, Cheli) y Castri (min. 79, Jaime). GOLES: 1-0, min. 1: Benji. 2-0, min. 37: Toper. 3-0, min. 51: Jacobo. ÁRBITRO: Jesús López, de la delegación gallega. Mostró tarjeta amarilla a los locales Currás y a los visitantes Adri Lopes y Espinosa. INCIDENCIAS: Partido de ida de la final del ‘playoff’ de ascenso a Primera Federación. Unos 2.800 espectadores en las gradas de La Isla.

El Coria dio un golpe sobre la mesa, de esos que retumban mucho más allá del pitido final. El conjunto celeste derrotó con autoridad al Real Oviedo Vetusta por 3-0 en el partido de ida de la final del 'playoff' de ascenso a Primera Federación y dejó encarrilado un sueño que La Isla empezó a acariciar con fuerza en una tarde para el recuerdo. ¿Y por qué no?, se preguntó el presidente, Aurelio Gutiérrez, 'Lely', en este diario.

Ante cerca de 2.800 espectadores, en un ambiente de los que empujan desde el primer minuto, el equipo de Rai firmó una actuación majestuosa. Fue intenso, solidario, ambicioso y contundente. Maniató al filial carbayón, le negó espacios, le cerró caminos y le obligó a vivir lejos de la portería de Alonso. El Coria no solo ganó: creyó, mandó y emocionó.

Un arranque de trueno

El partido no pudo arrancar mejor para los locales. Apenas se había cumplido un minuto cuando Toper, desde la izquierda, sirvió un centro que encontró a Benji en el área. El extremo hispano-dominicano, decisivo en este tramo final de temporada por su velocidad, trabajo y olfato, no perdonó y desató la primera explosión de júbilo en La Isla. El 1-0 encendió la tarde y marcó el camino.

Lejos de conformarse, el Coria siguió golpeando. Mba tuvo el segundo en sus botas tras plantarse solo ante Miguel Narváez, pero el guardameta pacense sostuvo al Vetusta con una gran intervención. También Adri Pérez, en el minuto 21, obligó de nuevo al portero visitante a lucirse. El filial ovetense, superado por el empuje y la firmeza celeste, apenas encontraba la manera de acercarse a los dominios de Aarón Alonso. Sus intentos llegaban desde lejos, sin verdadero peligro.

El Coria tenía el partido donde quería: defensa ordenada, líneas juntas y salidas veloces. Y en el minuto 37 llegó el premio. Mba recuperó un balón, lo cedió a Toper y el atacante firmó su primer gol como celeste en el momento más oportuno. El 2-0 hizo rugir a La Isla y confirmó que el Coria estaba escribiendo una tarde grande.

Jacobo desata el éxtasis

Tras el descanso, el equipo local volvió con la misma ambición. No quería administrar la ventaja, quería agrandar la historia. Sergio Gómez rozó el tercero con un disparo que se marchó cerca del larguero. Solo un minuto después, en el 51, llegó el éxtasis. Tras varios rechaces en el área, Jacobo apareció con determinación para mandar el balón a la red y establecer el 3-0. La Isla estalló. El sueño ya no era una intuición: empezaba a tener forma.

Desde entonces, el Coria supo sufrir con inteligencia. Dio un paso atrás, protegió su renta y buscó sentenciar todavía más a la contra. El Oviedo Vetusta asumió más posesión, pero se estrelló una y otra vez contra una defensa celeste impecable, firme y concentrada hasta el último segundo.

El pitido final confirmó una victoria de enorme valor. Un resultado que cualquier aficionado celeste habría firmado antes del inicio y que deja al Coria con una ventaja importante de cara a la vuelta en el Carlos Tartiere. Pero el vestuario sabe que todavía queda camino. En el fútbol nada está escrito hasta el final, y por eso el Coria viajará con cautela, respeto y los pies en el suelo.

Eso sí, lo hará también con una certeza: en La Isla, en una tarde calurosa de domingo y ante una afición entregada, el Coria dio un paso de gigante hacia la gloria.