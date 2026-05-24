ROLAND GARROS
El Djokovic más legendario arranca remontando en Roland Garros
En su aparición número 82 en un Grand Slam, récord histórico en el tenis, el serbio se exige para remontar a un Mpetshi Perricard que le hizo mucho daño con su saque en los primeros compases
Parece impensable asegurar que Novak Djokovic es más eterno tras su estreno en Roland Garros, pero así es. El serbio debutó en el que es el Grand Slam número 82 de su carrera, superando el récord de 81 que atesoraban Federer y Feliciano López. Otro récord de eternidad para el ganador de 24 de los títulos más deseados en el tenis, que no tuvo un estreno nada cómodo en París (5-7, 7-5, 6-1 y 6-4).
Se presentaba dura la prueba de Mpetshi Perricard para empezar y vaya si lo fue. El francés se apoyó en su servicio temible y le obligó a remontar un partido que poca historia tuvo en su final. El serbio consiguió aguantar el chaparrón, nunca mejor dicho, y pese a llegar sin rodaje alguno sobre tierra batida demostró que siempre está listo para las grandes citas del calendario.
Los saques a más de 230 km/h del gigante francés fueron un quebradero de cabeza para Djokovic en un primer set en el que los puntos al resto se podían contar con los dedos de una sola mano. Con todo encaminado al 'tie break', Perricard consiguió dar el golpe por sorpresa en el duodécimo juego para dejar a Djokovic sin respuesta y por debajo en el marcador.
Pese a ello, mantuvo la calma 'Nole', aunque cerca estuvo de desesperarse cuando dejó escapar las nueve primeras opciones de romper el saque del francés, que finalmente acabó entregando a la décima. Aguantó todo lo que pudo Perricard, pero ello le acabó pasando factura con rampas en su mano derecha, que apenas le permitían coger la raqueta en condiciones.
Con todo ello, el tercer set fue un paseo triunfal para Djokovic con doble rotura a su favor que no dieron opción a nada más. Tampoco en el cuarto y último, que empezó de nuevo con golpe del serbio al saque del francés, aunque para sorpresa suya y de todo el público, Perricard reaccionó e igualó el set para volver a ponerse serio al saque.
Volvieron a coger el timón del partido los turnos de saque hasta que de nuevo Djokovic fue quien acabó con ello. Rotura y partido sentenciado para sumar otra victoria en la arcilla de París, la 103 ya en su carrera, y sumar una unidad más en todos los récords que atesora el serbio que son ya inclasificables. Entre ellos, el 80-2 en primeras rondas de Grand Slam tras empezar su carrera con 3-2.
En la siguiente ronda, el serbio se medirá al también francés Valentin Royer que superó sin problemas al boliviano Dellien (6-4, 6-2 y 6-2). Su bagaje contra franceses en Roland Garros es ya de 13-0. Poca esperanza para un Royer que volverá a poner a prueba la realidad actual de un Djokovic que cuando llega cita grande en el calendario cambia por completo y se pone su traje de inmortal.
Djokovic abre camino en Roland Garros con otra victoria de intenciones en un nuevo torneo en el que sin Alcaraz confía más que nunca que pueda ser su ansiado 25º.
- Los hermanos Jiménez de Riolobos ponen otro ladrillo a su dominio en el concurso de albañilería de Cáceres
- Tragedia en Almendralejo: un hombre de 80 años muere en un incendio en una parcela de su propiedad junto a la vía del tren
- Javi Cardenal, hostelero de Cáceres: 'Cabezarrubia es mi barrio, mi infancia en la Multitienda Ruyme y el Trenecito, mis amigos, mi vida y mi pasión
- 1.000 entradas a 35 euros: los tres grupos que tocarán en el Recinto Ferial de Cáceres
- Álvaro Sánchez Cotrina: 'No me preocupa que me respalde Pedro Sánchez, me preocupa más que me apoye un vecino de Cachorrilla
- El pueblo a 10 kilómetros de Cáceres que esconde una joya gastronómica mundial y una estación de autobuses única
- Así ha sido la inauguración oficial de Ponzano en Cáceres: productos de la tierra, cóctel y tardeo
- La empresa que limpia los hospitales de Badajoz niega deficiencias en el servicio: 'Nunca nos han penalizado