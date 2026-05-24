Javi Barrio se despide del Cacereño emocionado y Cobos celebra una salvación "muy sufrida”

El último partido del Cacereño tuvo sabor a permanencia, a alivio colectivo y también a despedida. Con los deberes ya hechos, el club cerró una temporada de enorme desgaste con una imagen que resume el momento que vive la entidad: una grada entregada, un equipo salvado y un capitán, Javi Barrio, diciendo adiós entre la emoción general, la primera la suya propia.

El futbolista riojano no ocultó la emoción después de recibir el cariño de una afición que le despidió en pie. «Esta sensación no la había sentido nunca», reconoció Barrio al recordar el momento de su sustitución. «Todo el campo encima, seis mil y pico personas aplaudiéndote, dándote ese cariño... Es muy difícil de conseguir para un futbolista», añadió. Barrio aseguró que, cuando llegó a Cáceres, hace dos temporadas y media, no podía imaginar una despedida semejante.

La familia

«Ha sido inolvidable. Todavía no me voy a retirar del fútbol, pero después de lo de hoy podría retirarme tranquilo», afirmó el capitán, que explicó que su salida responde a una decisión personal y familiar. «Le doy prioridad a la familia. Ese es el motivo por el que nos vamos, porque los niños ya se van haciendo mayores y esa es la prioridad ahora mismo», señaló.

El jugador se marcha viviendo una etapa de crecimiento deportivo y social del club. Barrio recordó el ascenso a Primera Federación, la permanencia y también noches especiales como la eliminatoria copera ante el Atlético de Madrid. «Todo eso lo llevo en la maleta: el cariño de la gente, de la gente del fútbol, de la ciudad, los éxitos deportivos, todas las competiciones», resumió.

También dejó claro que el Cacereño le ha marcado más allá del terreno de juego. «Llegar a un sitio tan lejos de casa y sentirte en casa es complicado, y yo lo he conseguido aquí», dijo. Sus hijos, añadió, han crecido en Cáceres: «Son más cacereños que riojanos». Por eso, admitió que la despedida tiene un punto doloroso: «Es una pena que esté tan lejos de casa. Si no, ya no solo yo, nos quedábamos todos aquí para largo tiempo».

Cobos reivindica siete años de objetivos cumplidos

En el mismo tono de alivio y satisfacción se expresó Julio Cobos, que puso en valor la dificultad de mantenerse en una categoría exigente. «Cuesta mucho permanecer. Ha sido difícil, muy sufrido, pero las cosas que se sufren al final saben muy bien», afirmó el técnico. El de Valdehornillos compareció en rueda de prensa junto a la totalidad de su cuerpo técnico; el director deportivo, Francis Bordallo, y los juveniles Iker Bidaurrázaga, Mario Valiente y Pablo.

Cobos insistió en que la temporada ha sido una de las más duras de su etapa reciente en el banquillo. «De los siete últimos años, posiblemente», reconoció al ser preguntado por el desgaste sufrido. El entrenador recordó que el equipo era consciente desde el inicio de que la Primera Federación exigía otro nivel competitivo: «Sabíamos perfectamente dónde íbamos a jugar, que íbamos a sufrir, y también la hemos disfrutado».

El técnico cacereño también reivindicó la confianza del club en los momentos delicados. «Este año ha podido haber dudas. Hemos tenido la confianza del presidente, de Gelo y demás, de poder continuar, y eso es muy importante», señaló. Cobos, que ha sido jugador, segundo entrenador y primer entrenador del Cacereño, aseguró sentirse agradecido por haber podido trabajar en un entorno que conoce bien. «Me han dejado trabajar y eso es muy importante», subrayó.

De 600 personas al ‘no hay billetes’

Más allá de la permanencia, Cobos quiso destacar el crecimiento global del club. Recordó que hace siete años acudían al campo «500, 600 o 700 espectadores» y contrapuso aquella realidad con la imagen actual de un estadio lleno. «El crecimiento ha sido enorme. Eso es porque se están haciendo bien las cosas, desde el presidente hasta el último de nosotros», afirmó.

Cobos, con todo el cuerpo técnico, el director deportivo y los juveniles Bidaurrázaga, Valiente y Pablo.. / Juan Carlos Franco

Para el entrenador, la respuesta social es clave para sostener al Cacereño en esta categoría. «Si queremos ver un Cacereño como mínimo en esta división, es muy importante que la afluencia de público sea como la de hoy o como la que viene siendo habitualmente», explicó. «Es un lujazo jugar en nuestro estadio», añadió.

Cobos dedicó la permanencia a todos los que rodean al club: jugadores, directiva, afición, Cáceres y Extremadura. «Esto no es cosa de yo, esto es de todos», recalcó. También recordó que incluso aficionados de otros equipos extremeños le han transmitido apoyo durante las últimas semanas: «Cuantos más equipos extremeños estemos más arriba, mejor».

La fe

La salvación llegó después de una primera vuelta muy complicada y una segunda parte de temporada en la que el Cacereño fue capaz de cambiar la dinámica. Cobos explicó que siempre creyó en la reacción. «Estaba convencido de que el equipo podía. Veía a los chavales trabajar y estaba convencido de que la suerte tenía que cambiar», dijo.

El técnico apuntó también a los ajustes realizados en el mercado de invierno como una de las claves de la remontada. «Se cambiaron jugadores, han funcionado bien en diciembre y al final hemos sido capaces de salvarlo entre todos», concluyó.

El Cacereño cierra así una temporada de sufrimiento con el objetivo cumplido, una afición movilizada y una despedida cargada de emoción para uno de sus referentes. Barrio se marcha con el reconocimiento de Cáceres; Cobos, con otra meta alcanzada en mayo. Y el club, con la sensación de que la permanencia no solo se celebró en el campo, sino también en una grada que volvió a demostrar que el sentimiento verde sigue creciendo.