Jorge Campillo roza el triunfo en el Abierto de Bélgica

El cacereño Jorge Campillo volvió a rozar la victoria en el DP World Tour y firmó este domingo un meritorio segundo puesto en el Abierto de Bélgica, donde acabó empatado a -16 con otros cinco jugadores, a solo dos golpes del campeón, el sudafricano Richard Sterne.

El golfista extremeño iguala así su mejor resultado de la temporada, después del segundo puesto logrado en el Hainan Classic de China el pasado mes de marzo. Campillo tuvo opciones de meterse de lleno en la pelea por el título, especialmente tras un gran tramo de juego en la primera mitad de la jornada, en el que un ‘eagle’ en el hoyo 8 y un ‘birdie’ en el 9 le situaron segundo, a tres golpes del entonces líder, Zander Lombard.

Triunfo sudafricano

El torneo, disputado en Amberes, acabó en manos de Richard Sterne, de 44 años, que protagonizó una espectacular remontada para conseguir su primera victoria en el circuito europeo desde 2013. El sudafricano aprovechó el hundimiento final de su compatriota Lombard, líder desde la primera jornada, y remató su triunfo con un decisivo ‘eagle’ en el penúltimo hoyo.

Campillo, por su parte, atravesó un momento complicado cuando enlazó cuatro ‘bogeys’ en cinco hoyos, lo que pareció alejarle definitivamente de la lucha por la victoria. Sin embargo, reaccionó con carácter en el cierre del recorrido: embocó dos ‘birdies’ y un nuevo ‘eagle’ en los cuatro últimos hoyos, una reacción que le permitió entrar en el podio como segundo empatado.

Grupo numeroso

Junto al extremeño compartieron la segunda posición el danés Jacob Olesen, el inglés Marcus Armitage, el francés Victor Perez, el japonés Kota Kaneko y el sueco Marcus Kinhult.

Sterne, actual número 229 del mundo y que llegó a ser vigesimonovena en 2008, suma con este triunfo su séptimo título en el circuito europeo, después de superar años marcados por importantes lesiones de muñeca y espalda, con varias operaciones incluidas.

Entre el resto de españoles, Eugenio López-Chacarra terminó con -12, tras una ronda final de -6, y Nacho Elvira concluyó con -10.