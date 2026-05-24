Paola García se proclama subcampeona europea absoluta en Frankfurt

La karateca almendralejense Paola García Lozano continúa agrandando un palmarés brillante a pesar de su juventud. La deportista extremeña se proclamó este fin de semana subcampeona de Europa absoluta de kata en el Campeonato de Europa celebrado en Frankfurt (Alemania), confirmando que, con solo 18 años, es ya una de las grandes referencias del kata femenino español a nivel mundial.

La final enfrentó a la española con la italiana Terryana D’Onofrio, vigente campeona continental, que logró revalidar el título europeo en un duelo de enorme igualdad. Los jueces terminaron decantándose por la italiana por un ajustado 4-3.

El combate rememoraba el enfrentamiento entre ambas en el Europeo de 2025 disputado en Armenia, donde también venció D’Onofrio, mientras que Paola García finalizó entonces en tercera posición. En Frankfurt, la almendralejense volvió a dar un paso adelante y rozó el oro continental en una final de altísimo nivel.

El recorrido de Paola García hasta la lucha por el título fue notable. La extremeña se mostró muy sólida y fiable en todas sus eliminatorias. En primera ronda superó por 6-1 a Veranika Baravik y posteriormente derrotó a la alemana Jasmin Bleul por 5-2.

En los cuartos de final afrontó una exigente reedición de la final de Guadalajara frente a la francesa Helvetia Taily, también subcampeona continental en 2025. García volvió a imponerse en un duelo muy ajustado por 4-3.

Ya en semifinales, la española ofreció una de sus mejores actuaciones del campeonato y venció con autoridad a la belga Chiara Manca por un contundente 6-1, asegurándose así una medalla de plata que confirma definitivamente su papel protagonista en la élite europea e internacional del kata.

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Los éxitos de Paola García en categorías inferiores ya apuntaban hacia una trayectoria destinada a inscribir su nombre entre las mejores karatecas del continente. Fue subcampeona del mundo júnior en 2022 y campeona de Europa júnior en febrero de 2023, revalidando además el título conquistado el año anterior, antes de dar el salto definitivo a la categoría absoluta, donde también fue campeona en Guadalajara.