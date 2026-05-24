Pedro Porro irá en la lista de España salvo sorpresa

Luis de la Fuente dará este lunes, a las 12.30 horas, la lista de 26 convocados para el Mundial de este verano, una citación que se seguirá con especial atención en Extremadura por la más que probable presencia del dombenitense Pedro Porro.

El seleccionador anunciará una lista con tres porteros, sin repetir la fórmula de cuatro de marzo, y marcada por las lesiones. La última fue la de Fermín López, operado de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, que le impedirá vivir su primer Mundial.

No será así, salvo giro, para Lamine Yamal y Nico Williams, trascendentales en los planes de Luis de la Fuente, ni para Mikel Merino, ya reincorporado a los entrenamientos con el Arsenal tras una lesión que le ha impedido tener minutos desde el 25 de enero.

Porro, en la quiniela

De la Fuente confía en recuperar la mejor versión de la columna vertebral que le llevó a ganar la Eurocopa de 2024, entre ellos Rodrigo Hernández, que desde la grave lesión de rodilla sufrida en septiembre de 2024 no ha vuelto a rendir al nivel que le hizo ganar ese año el Balón de Oro. El jugador del Manchester City, al igual que Martin Zubimendi, que ha ido perdiendo protagonismo en el Arsenal en la parte final de temporada, estará entre los convocados.

La primera decisión llegará en la portería. Unai Simón y David Raya son fijos, mientras que Álex Remiro apunta a perder su sitio en favor del empuje de Joan García.

En defensa, con Aymeric Laporte y Pau Cubarsí fijos, Dean Huijsen, Christian Mosquera, Eric García, Marc Pubill, Robin Le Normand y Dani Vivian se disputan dos plazas mundialistas.

Pedro Porro, Marcos Llorente, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo ocuparán los laterales. La presencia del jugador nacido en Don Benito supondría el acento extremeño en la convocatoria.

Luis de la Fuente. / Europa Press/Contacto/Andres Lopez Sheridan

La duda del ataque

En el centro del campo, sin Fermín, Gavi gana opciones pese a haber jugado solo 13 partidos. Carlos Soler y Pablo Fornals se disputan un puesto en una zona con varios fijos. Además de Mikel Merino, Rodri y Zubimendi, Pedri, Fabián y Dani Olmo completarán la lista de nombres.

En ataque, la principal duda está en el extremo izquierdo. Ander Barrenetxea se cayó del Mundial por lesión, lo que deja a Víctor Muñoz y Alberto Moleiro como aspirantes a una plaza.

El futbolista del Villarreal, internacional en categorías inferiores, suma diez goles y seis asistencias esta temporada, números que le hacen ganar opciones en un equipo clasificado para la próxima Liga de Campeones.

Además, el seleccionador anunciará los jugadores de apoyo que acompañarán a España durante su preparación en Madrid, con los futbolistas de París Saint-Germain y Arsenal incorporándose más tarde por la final de la Liga de Campeones.