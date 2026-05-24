El Al-Qázeres ADC, campeón del Trofeo Diputaciones

El CB Al-Qázeres ADC Verde se proclamó campeón del Trofeo Diputaciones de Cáceres y Badajoz después de vencer en la final al BB Baloncesto Badajoz por 72-59. El conjunto cacereño cimentó su triunfo en una sólida segunda parte, en la que consiguió marcar diferencias y administrar con solvencia la ventaja hasta el final.

El equipo dirigido por Javier Domínguez comenzó el encuentro con mucha intensidad, apoyado en una defensa activa y en rápidas transiciones que le permitieron tomar la iniciativa desde los primeros minutos. Esa puesta en escena tuvo premio en el marcador, ya que el Al-Qázeres cerró el primer cuarto con una ventaja de 16-9.

El BB Baloncesto Badajoz, sin embargo, reaccionó en el segundo periodo. El conjunto pacense mejoró sus porcentajes de tiro, elevó el ritmo ofensivo y logró adjudicarse el parcial por 16-18, manteniendo así el partido abierto al descanso. Pese al buen arranque cacereño, la final llegó al ecuador con todo por decidir.

El tercer cuarto marca la diferencia

Tras el paso por vestuarios llegó el tramo decisivo del encuentro. El CB Al-Qázeres ADC Verde dio un paso adelante en ambos lados de la pista y firmó sus mejores minutos de la final. Las cacereñas castigaron las pérdidas del rival, encontraron acierto desde media distancia y abrieron una brecha importante con un parcial de 23-15, que dejó el título muy encarrilado.

En el último cuarto, el Baloncesto Badajoz trató de reducir diferencias, pero el intercambio de canastas favoreció a las locales. El Al-Qázeres supo controlar los tiempos del partido, proteger su renta y cerrar el duelo con el definitivo 72-59, resultado que le permitió levantar el Trofeo Diputaciones.

En el apartado individual, la jugadora más destacada fue Paula Romero, del CB Al-Qázeres ADC Verde, autora de 21 puntos y 17 de valoración. En el BB Baloncesto Badajoz sobresalió Lucía Rebollo, que firmó 18 puntos y 16 de valoración.