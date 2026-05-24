El San José cumple el pronóstico en la Copa King Long

Otra copa para las vitrinas del San José. En el pabellón de Casar de Cáceres se disputó este fin de semana la fase final de la V Copa King Long de fútbol sala femenino. En el partido por el título, disputado en la mañana del domingo, La Garrovilla Femenino cayó ante el CD Colegio San José por 1-5.

Se impuso el equipo extremeño que compite en una categoría superior: el de Segunda División venció al campeón de la Primera División Extremeña Femenina Sala. Sin duda, eran los dos equipos en mejor forma, que ya en semifinales golearon en sus respectivos cruces disputados el sábado: La Garrovilla superó 7-1 al Santa Marta y el San José ganó 1-8 al Ciudad Villanueva del Fresno.

Ventaja en la segunda parte

En la final del domingo, el equipo de la ciudad de Cáceres tardó en cerrar el resultado ante la resistencia del conjunto de La Garrovilla. Al descanso se llegó con ventaja de 0-1 para el San José, tras el tanto de Aurora en el minuto 17, que remató a placer un buen pase de su compañera Laura.

El resultado siguió igualado tras un intercambio de goles: en el minuto 28 marcó Isabel el 0-2, resolviendo a la media vuelta un pase de Laura, y en el 30 recortó distancias María José para el equipo pacense con un disparo lejano al saque de una falta.

Jugada de la final. / FexF

La Garrovilla no aprovechó que su rival llegara a la quinta falta y, en el tramo final, las cacereñas ampliaron su ventaja. Lucía marcó el 1-3 en el minuto 30, en una jugada por la derecha; Elsa hizo el 1-4 desde fuera del área y Laura, a placer, firmó el 1-5, ambos goles en el minuto 38.

Con este marcador de La Garrovilla 1-San José 5 se llegó al término de la final en el pabellón casareño. El equipo colegial repitió así el triunfo que hace dos años consiguió en Navalmoral ante este mismo rival, 1-7 en aquella ocasión. Esta ha sido la tercera Copa de Extremadura de fútbol sala que gana el San José en categoría femenina.

Laura Tercero, guardameta titular de La Garrovilla Femenino, recibió el premio a la Mejor Jugadora de esta Copa King Long. La entrega de trofeos se cerró con la entrega, por parte del presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, Sergio Merchán, del galardón que acredita como campeonas a las jugadoras del Colegio San José.