El Cacereño ofrece la salvación a la patrona y ya trabaja en el futuro

La ofrenda floral a la Virgen de la Montaña funcionó este lunes como imagen de cierre: el Cacereño agradece, respira y mira hacia delante. La permanencia ya está conseguida. La celebración, también. Ahora empieza otro partido, menos visible pero igual de importante: el de los despachos.

La primera gran cuestión será el futuro de Julio Cobos. Antes de hablar de altas, bajas o renovaciones, el club deberá resolver si el entrenador que ha conducido al equipo hasta la permanencia continúa al frente del proyecto. Su figura vuelve a quedar en el centro del debate porque no se trata de una decisión menor. De continuar, sería su octava temporada consecutiva.

El presidente, Carlos Ordóñez, ya apuntó en la entrevista en este diario que se sentará a hablar con él, una declaración que deja abierta la puerta a la negociación y al análisis compartido de lo sucedido durante la temporada. El propio Cobos, por su parte, respondió desde el vínculo emocional con el club al afirmar que «no podría decir que no al Cacereño».

Entre esas dos posiciones se mueve ahora el futuro inmediato del banquillo verde: la voluntad de conversar por parte de la entidad y la predisposición sentimental del técnico 'de la casa'.

Pero la continuidad o no de Cobos no será la única cuestión que deba resolver el Cacereño en los próximos días. También queda por decidir quién será el director deportivo (la continuidad de Francis Bordallo está, más que nunca, en el aire), una figura clave para ordenar el nuevo proyecto y marcar la planificación de la próxima temporada.

Esa decisión condicionará buena parte de los movimientos posteriores. El club tendrá que definir primero quién lleva las riendas deportivas y con qué modelo quiere trabajar: si apuesta por la continuidad de la estructura actual, si introduce cambios o si abre una nueva etapa en la parcela de planificación.

El reto de los 5.000 abonados

En paralelo, pronto se podrá conocer también la nueva campaña de abonados. Después de alcanzar los 4.600 socios esta temporada, el reto puede situarse ahora en los 5.000, una cifra redonda que permitiría consolidar el crecimiento social del club tras la permanencia.

La campaña se espera novedosa y ya existe expectación en torno a su presentación. El Cacereño quiere aprovechar el impulso emocional de la salvación y convertirlo en respaldo estable para el próximo curso. La permanencia ha reforzado el vínculo con la afición y el siguiente paso será comprobar hasta dónde puede crecer esa masa social.

La plantilla, después

Solo después llegará el resto. Una vez aclarados el banquillo y la dirección deportiva, el Cacereño tendrá que afrontar la planificación de la plantilla: las posibles bajas, las renovaciones, las altas necesarias y el perfil de equipo que quiere construir para competir de nuevo en Primera Federación.

La permanencia ha dado aire, pero también ha dejado deberes. El objetivo será transformar el alivio de estas jornadas en una base más sólida para la próxima temporada, en la que el propio presidente ya ha dado la primera noticia: el techado de la preferencia.