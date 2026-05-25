Locura con el Coria: se esperan 500 aficionados en Oviedo

Coria ya mira a Oviedo por carretera y con locura. No es un viaje cualquiera ni un partido más: es la vuelta de una eliminatoria de ascenso a Primera Federación en el Carlos Tartiere, un escenario mayúsculo para un club que está a 90 minutos de tocar la gloria tras el 3-0 al Oviedo Vetusta del domingo. La ciudad ha respondido como pedía la ocasión y prepara una auténtica ‘marea celeste’, con unos 500 aficionados camino de Asturias, el mayor desplazamiento de la historia del club.

La cifra supera el precedente más numeroso de la entidad, los cerca de 300 seguidores que viajaron a Córdoba en 2022, y confirma la dimensión que ha tomado una cita histórica para el fútbol cauriense. El domingo, a las 12.00 horas, el equipo de Rai defenderá ante el Oviedo Vetusta el 3-0 logrado en La Isla, una renta importante pero no definitiva, como se ha encargado de repetir el propio entrenador.

Ilusión y precaución

El ambiente en Coria es de ilusión desbordada, pero el mensaje del vestuario ya apunta en otra dirección: cabeza fría, humildad y máxima concentración. Rai celebró el gran partido de los suyos en la ida, aunque recordó que “tenemos la mitad del camino recorrido” y que queda “la otra mitad”, en un estadio grande, de Primera División, y ante un rival con calidad con balón.

Por eso, el técnico quiso enlazar el triunfo con una petición directa a la afición. Rai sabe que el Tartiere puede poner a prueba al Coria y que el equipo necesitará sentirse arropado cuando lleguen los momentos de sufrimiento. “Necesitamos toda la ayuda que tengamos”, afirmó tras el 3-0, antes de subrayar que este desplazamiento puede ser “el más importante de la historia del Coria”.

Rai pide apoyo: “Es una cita histórica”

El entrenador fue más allá y pidió que se facilite el viaje a todos los seguidores posibles. Apeló al club, al Ayuntamiento y al entorno celeste para que empujen también desde la organización de una movilización que puede marcar época. “Que se desplacen todos los que puedan, se lo vamos a agradecer”, insistió Rai, convencido de que el aliento de la afición será clave para sostener al equipo en Oviedo.

En el vestuario, mientras tanto, no hay espacio para la relajación. Rai advirtió de que en el fútbol “puede pasar de todo” y dejó claro que el Coria no acudirá al Carlos Tartiere a esperar acontecimientos. “El equipo no va a ir a verla venir. El equipo va a ganar”, recalcó el técnico, que quiere afrontar la vuelta como otra final, con la misma ambición que ha llevado al equipo hasta una oportunidad única.

La carretera hacia Oviedo ya se empieza a llenar de ilusión celeste. Coria prepara su mayor viaje, el Tartiere aguarda y el equipo está a un paso de convertir en realidad un sueño que hace apenas unos meses parecía impensable.