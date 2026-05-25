Luis Nicolás, una renovación que sabe a fichaje en el Extremadura

Luis Nicolás Morcillo seguirá vistiendo la camiseta del Extremadura en Primera Federación. El club hizo oficial este lunes lo que era un secreto a voces: la continuidad del centrocampista extremeño en el Francisco de la Hera.

La renovación de Luis Nicolás en el Extremadura sabe como si fuera el primer fichaje de la temporada. Desde hace meses, los rumores de su posible marcha habían crecido con el paso de la temporada y sus buenos encuentros. Incluso, algunas fuentes, apuntaron al interés del Atlético de Madrid por hacerse con el jugador de Don Benito para incorporarlo a su filial. Sin embargo, Luis Nicolás ha estado muy cómodo y feliz en el Francisco de la Hera. Cuenta con el respaldo de la dirección deportiva de Manuel Mosquera y la confianza de David Rocha, que lo hizo titularísimo en el pivote en la parte final de la temporada y el jugador le correspondió con grandes actuaciones y el ascenso.

Luis llegó al Extremadura el pasado verano procedente del Llerenense, donde había irrumpido con fuerza en Segunda Federación. En principio, parecía más un ocho en una posición adelantada que un seis en un pivote más natural. Ahí, justamente en el pivote con media de tres, se ha consagrado en el Extremadura, habiendo jugado 29 de los 34 partidos de esta temporada, 23 de ellos de manera completa.

El fútbol de Luis Nicolás también ha llegado a la grada del Francisco de la Hera, que ha valorado el esfuerzo y sacrificio en cada partido de un jugador que era sub23 hasta este verano. Su salida de pelota, su capacidad para romper líneas en vertical, su fútbol control y esa capacidad de llegar siempre a las coberturas defensivas le han valido para que el Extremadura hiciera un esfuerzo por su renovación, incluso teniendo muchas ‘novias’ de Primera Federación.

«Yo siempre he dicho que en el Extremadura estoy muy feliz y he tenido una enorme confianza desde el principio, por lo que pienso que era lo mejor para mí quedarme en este proyecto que tiene tan buena pinta», ha comentado el propio jugador.

Frodo, fuera

El que no seguirá la próxima temporada en el Extremadura es Frodo, cuya marcha se anunció en la jornada de este lunes. El delantero arandino tan sólo ha sumado tres goles en liga en toda la temporada, unas cifras muy lejanas a los 18 goles que había sumado un año antes con el Utebo y que lo habían convertido en el fichaje estrella del Extremadura para este año.

Frodo inició siendo titular y tuvo unos buenos primeros partidos, pero la falta de gol le causó perder la titularidad y fue Maikel el que terminó teniendo más opciones en la delantera. Incluso Callejón en punta estaba por delante de Frodo en los partidos.

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El jugador, eso sí, se ha despedido de manera muy elegante con una carta en redes sociales donde ha agradecido al club, a sus compañeros y a la afición el poder vivir una gran temporada.