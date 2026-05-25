El Nashira de Plasencia conquista Bulgaria

El Club Gimnasia Rítmica Nashira de Plasencia volvió a dejar su sello en una de las competiciones más prestigiosas del calendario europeo tras protagonizar una sobresaliente actuación en el Torneo Internacional Slavia Cup, disputado en la capital de Bulgaria, Sofía.

Las gimnastas placentinas compitieron frente a algunas de las mejores deportistas internacionales, procedentes de países con una gran tradición en la gimnasia rítmica como Bulgaria, Rusia, Ucrania, Croacia, Brasil y España. Sus resultados confirman el buen nivel competitivo del club extremeño y su crecimiento dentro del panorama internacional.

Los nombres

La actuación más destacada llegó de la mano de Talía Sánchez, que firmó un brillante campeonato al proclamarse campeona en las modalidades de Cuerda y Cinta, además de conquistar la medalla de plata en Pelota. La gimnasta completó una competición marcada por la regularidad, la calidad técnica y la seguridad en sus ejercicios.

También brilló María Germán, que consiguió subir al podio en tres ocasiones. La deportista del Club Nashira se alzó con la medalla de oro en Manos Libres y obtuvo, además, dos medallas de plata en Aro y Pelota, reafirmando su gran progresión durante esta temporada.

Por su parte, Aitana Sánchez rozó igualmente los puestos de honor tras completar una competición de altísimo nivel. La placentina finalizó en cuarta posición en Aro y se quedó muy cerca del podio tanto en Pelota como en Cinta, destacando especialmente por la dificultad técnica y la ejecución de sus ejercicios. Además, tuvo que medirse a gimnastas integrantes del equipo nacional de Bulgaria, una de las grandes potencias mundiales de este deporte.

Valoración

Desde el club destacan que las gimnastas del Club Gimnasia Rítmica Nashira compitieron en la categoría élite, la de mayor exigencia y nivel de toda la competición, midiéndose frente a algunas de las mejores deportistas del panorama internacional. La entidad ha querido poner en valor el enorme esfuerzo, la constancia y el trabajo realizado durante toda la temporada para poder competir al máximo nivel en una cita de estas características.

El club también ha reconocido públicamente el trabajo de Nazaret Santano, entrenadora nacional del club, y de Pedro García, preparador físico, por su labor técnica durante la competición y por el trabajo diario que desarrollan con las deportistas. Del mismo modo, la entidad ha destacado la dedicación de Magdalena Cumbres, responsable de la planificación deportiva del club.

Asimismo, el Club Nashira ha agradecido la colaboración de Panthos, Deporte y Ocio Inclusivo, cuyo apoyo ha permitido hacer posible, un año más, la participación del equipo en esta importante cita internacional.