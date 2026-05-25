Seis jugadores del Mérida cuentan con contrato en vigor

El Mérida ya mira hacia la próxima campaña tras cerrar la temporada 2025/26 con victoria en Tajonar ante Osasuna Promesas por 1-2. El conjunto emeritense finalizó el curso en décima posición, con 52 puntos, después de una campaña marcada por «muchos goles, muchas emociones, momentos duros y otros inolvidables», según ha destacado la entidad en un comunicado en el que se refleja que hay seis futbolistas que tienen contrato en vigor al menos para la próxima campaña.

El club ha querido agradecer el trabajo de jugadores, cuerpo técnico y profesionales de la entidad por su «empeño y dedicación» durante una temporada que consideran de crecimiento en todas las áreas. La intención del Mérida es seguir avanzando en la profesionalización del club y continuar creciendo de cara al futuro.

Los nombres

En el plano estrictamente deportivo, la entidad ha informado de la situación contractual de la plantilla. Actualmente, el Mérida cuenta con seis futbolistas con contrato en vigor para la próxima temporada. Se trata de Sigurdur Hallsson, Sofiane El Ftouhi, Carlos Doncel, Rodrigo Pereira, Martín Solar y Álex Gil.

De ellos, Sigurdur Hallsson y Sofiane El Ftouhi tienen contrato hasta 2028, mientras que Carlos Doncel, Rodrigo Pereira, Martín Solar y Álex Gil mantienen vinculación con el club hasta 2027.

La Asociación Deportiva Mérida ha señalado además que en los próximos días irá informando sobre los diferentes movimientos que se producirán en la plantilla. No se ha hecho oficial la continuidad o no del entrenador, Fran Beltrán, aunque hay muchas opciones de que así sea, ya que el propio técnico ha estado hablando públicamente en esa dirección. En las próximas horas se pueden ahuyentar dudas.