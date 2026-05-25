El Tany Nature refuerza sus lideratos en la Copa de España Máster

Este fin de semana se disputó la quinta prueba puntuable de la Copa de España, el Memorial Montenegro, celebrado en San Lorenzo de El Escorial.

La carrera presentó un recorrido con una primera parte muy favorable y concentró toda su dureza en el tramo final, marcado por varias ascensiones. El equipo extremeño afrontaba la cita con el objetivo de afianzar los lideratos que mantiene hasta el momento en las categorías Máster 40 y Máster 50.

La prueba estuvo condicionada por las altas temperaturas y la victoria absoluta fue para el actual campeón de España Máster 30, Manuel Maestra. En las primeras posiciones del grupo principal entró Pedro Sánchez Cidoncha, que logró un meritorio quinto puesto en Máster 40. En Máster 50, Antonio José Delgado volvió a subir al podio tras finalizar como tercer clasificado. Por su parte, Daniel Sánchez completó la actuación del equipo con un puesto dentro del top-15.

A falta de dos pruebas

Con estos resultados, los dos líderes del Tany Nature, Pedro Sánchez Cidoncha y Antonio José Delgado, amplían su ventaja al frente de la clasificación general de la Copa de España, cuando solo restan dos pruebas puntuables para la conclusión de esta edición.

La próxima cita será el VIII Gran Premio Norpetrol, que se celebrará en Briviesca