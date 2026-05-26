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Fútbol. Primera Federación

‘Calma chicha’ en el Cacereño con la parcela deportiva

La continuidad de Cobos y Bordallo, más en entredicho que nunca, se sigue madurando

Cobos, en un partido fuera de casa.

Cobos, en un partido fuera de casa. / Área 11

José María Ortiz

José María Ortiz

Cáceres

Calma chicha en el Cacereño. Los primeros movimientos de cara a la próxima temporada en la parcela deportiva se están dando con un menor ritmo de aceleración que en años anteriores. Ni Julio Cobos, el entrenador, ni Francis Bordallo, el director deportivo, han generado tanto debate alrededor sobre su continuidad justo al terminar la liga. En otros años todo estaba claro para que siguiesen. En éste es más que evidente que no. No se descartan. Tampoco se garantizan. Hay dudas, alguna certeza y muchas incógnitas juntas.

Con un lógico mutismo interno en torno a la decisión final, que tomará Carlos Ordóñez, el presidente del club, el técnico tiene más opciones de renovar. El futuro de Cobos y de Bordallo siempre ha estado ligado. En éste puede que sus caminos se separen.

En el Cacereño se ha insistido que están muy contentos con el trabajo de ambos. Pero hay otras variables que pesan en la decisión final. Cobos tiene más posibilidades de continuar, pero aún todo puede ocurrir. La solución, en los próximos días. Sí está claro que habrá reuniones.

Campaña de abonados

Además, se está preparando ya la campaña de abonados, de la que ya se comenta que quiere ser tan atractiva como para poder alcanzar la cifra de 5.000.

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El Cacereño ha salido especialmente favorecido en su temporada del debut en Primera Federación por el seguimiento que ha tenido, incluso mayor al esperado.

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