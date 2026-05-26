Del Coria del ‘Loco’ Arturo a Sergio y Mba

El Coria está copando la información futbolera de nuestra región extremeña a lo largo de los últimos días. Y no es para menos: un equipo humilde, como representa el de las Vegas del Alagón, está a un paso de hacer historia si finalmente logra ascender a la tercera categoría del fútbol nacional o, lo que es lo mismo, la Primera Federación.

Ahora que todos hablan de la fuerza de Mba, de la calidad de Sergio Gómez, del pundonor de Jacobo o de las paradas de Aarón Alonso, a mí me vienen a la memoria recuerdos de niño, cuando iba a ver al Coria de la mano de mi padre a una Isla sin graderío, con suelo de tierra y un estanque detrás de una de las porterías.

Recuerdo al ‘Loco’ Arturo estirándose como un gato, o las carreras por la banda de Pedrito. Más tarde, ya como jugador, mis recuerdos me llevan a mis capitanes Juanmi o Toñi ‘Turma¡, futbolistas que siempre han sentido la camiseta celeste como pocos. Después llegaron muchos otros jugadores míticos para el aficionado cauriense: Ulises, Rico, José ‘El Gitano’, Luisma, José Pedro, César Reyes… Y, más recientemente, nombres como Álvaro, Chema Martín, Dani Aparicio, Toni Mahillo, Fernando Pino y un largo etcétera que se quedan en el tintero.

Se habla de Rai como un gran entrenador, que lo es, pero en mi memoria también aparecen los nombres del viejo Valero, de José Andrés, de Rafa Rincón Rus y, más últimamente, de Miguelete y Ávila. Hay muchos más, pero sería interminable nombrarlos a todos.

En el palco

Y en el palco se sienta ahora Aurelio Gutiérrez, ‘Lely’, a quien vemos a menudo en diferentes sorteos en la sede la Federación Española de Fútbol en Las Rozas, codeándose con presidentes de prestigio. Pero a mi memoria vuelven también nombres como Andrés Martín, Lorenzo Borreguero —actual vicepresidente—, el gran Aurelio Gutiérrez, Pepe del Rey o José Luis, entre otros muchos que se dejaron siempre la piel por este club.

De todos esos nombres apenas se acuerdan ya los pocos aficionados que acudían a La Isla a disfrutar de su deporte favorito, lejos de la televisión, de internet o de las estadísticas de hoy. Porque este club ha pasado por momentos muy delicados: temporadas en las que estuvo a punto de caer a Segunda Regional, años recorriendo campos de Preferente en localidades cercanas y etapas en Tercera División en las que deambuló con más pena que gloria.

Por toda esa gente, y por muchos más que han luchado durante los 57 años de historia del club defendiendo la camiseta celeste, hay que vivir estos días con intensidad, alegría y orgullo. Hay que disfrutar de todos y cada uno de los partidos que se jueguen en La Isla, y también dejar el pabellón de Coria bien alto en todos esos campos del territorio nacional por los que nos está tocando jugar últimamente.

Sin olvidar de dónde se viene, toca disfrutar de lo que esta generación nos está regalando. Ojalá el domingo, en Oviedo, se consume un hito para esta población de poco más de 12.000 habitantes y se pueda seguir paseando el nombre de CORIA por la tercera categoría del fútbol español.

¡¡¡¡VAMOS, CORIA!!!!!