El Don Benito confirma la salida de Imad Fakir tras una temporada

El Don Benito continúa perfilando la plantilla de la próxima temporada y poco a poco se van dando a conocer algunos detalles en este sentido. El último movimiento ha sido la salida de Imad Fakir, joven extremo de 22 años que ha militado esta pasada temporada en las filas del conjunto dombenitense a las órdenes de José Carlos Prieto ‘Canica’.

El atacante llegó el pasado verano procedente de las filas del Llerenense, equipo en el que había encadenado una decena de encuentros como titular y un par de tantos. En el Don Benito ha disputado esta campaña 26 encuentros, aunque únicamente seis de ellos como titular. Eso sí, en el apartado goleador ha aportado al equipo campeón de la Tercera extremeña cuatro dianas, uno de ellos en la victoria del derbi frente al Villanovense en el Vicente Sanz, un encuentro que el Don Benito acabó ganando 2-0 a pesar de jugar con uno menos durante prácticamente todo el encuentro.

Otras bajas

La salida de Imad se suma a las ya anunciadas en los días previos de Pablo Platero o Kelyan, que tampoco continuarán la próxima temporada en el conjunto rojiblanco. Sí que seguirán otros jugadores como el portero César Llera, el capitán Lolo Pavón o el héroe del ascenso en Navalmoral de la Mata, Carlos López.

Noticias relacionadas

De igual forma, en el club trabajan estos días sin descanso en la confección de la plantilla de la próxima temporada, por lo que se espera que en las próximas fechas sigan dándose a conocer nuevos nombres, así como otras renovaciones, ya que la intención del club es dar continuidad a algunos jugadores de la pasada campaña. Una situación diferente es la de Moussa, centrocampista cedido por el Extremadura y muy del gusto del técnico rojiblanco, cuyo futuro todavía no se ha dado a conocer.