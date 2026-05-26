Iker Burgos, primer fichaje del nuevo Extremadura

El Extremadura ya tiene su primer fichaje oficial de la temporada. Se trata de Iker Burgos, un delantero de 24 años, nacido en el País Vasco, aunque afincado en Andalucía. y que llega al estadio Francisco de la Hera tras completar temporada con el Almería B, equipo con el que ha marcado 10 goles en liga, pese al descenso del filial almeriense a Tercera Federación.

Era un secreto a voces el fichaje de Iker Burgos por el club azulgrana. El Extremadura ya le había pillado la matrícula al delantero, especialmente después del partido que finalizó con empate a dos goles en el estadio anexo a los Juegos del Mediterráneo, cuando Iker Burgos hizo los dos goles del filial y un recital de buenas jugadas.

Sus características gustan mucho a David Rocha. Un delantero de descarga, desmarques, ruptura y carreras al espacio. Además, tiene olfato goleador como ha demostrado esta temporada con diez dianas en un equipo descendido.

Iker ha pasado por las canteras de Almería, Valencia y Granada en los últimos años. También ha jugado en equipos como el Motril o el Juventud Torremolinos. Incluso ha tenido una experiencia en el extranjero jugando en el Deinze Senior de la Segunda División de Bélgica.

El futbolista llega para intentar darle al Extremadura un matiz distinto de rapidez y desmarques en la delantera.

El de Iker Burgos es el primer fichaje de casi una decena que se espera en el Extremadura tras la marcha de gran parte de la plantilla. Falta confirmar la baja de Juanmi Callejón, que todo apunta que podría integrarse dentro del staff técnico del equipo y poner fin a su carrera, pero no es definitivo y aún medita su respuesta.

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Otra operación abierta en el Extremadura es la posible continuidad de David Robador. El portero navarro ha terminado muy bien la temporada y, el hecho de poder tener 18 fichas senior en esta Primera Federación, abre la opción a tener dos porteros mayores de 23 años en la plantilla. Es seguro que el Extremadura reforzará la portería con otro portero experimentado que llegue para pelear por la titularidad.