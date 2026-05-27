Apuesta del Mérida por Fran Beltrán: dos años de contrato

La manera de hablar del entrenador alicantino en las últimas ruedas de prensa hacía barruntar que la continuidad de Fran Beltrán en el banquillo del Mérida era un hecho, algo que ya ha oficializado la entidad emeritense. La gran noticia dentro del anuncio es que la renovación es «por dos temporadas más otra opcional, según objetivos».

A pesar de que el equipo no ha conseguido la meta de luchar por los puestos de ‘playoff’, terminando en una anodina décima posición, aunque sin ningún tipo de apuros por abajo, con la renovación del técnico el club apuesta por una forma de trabajar y por darle continuidad de una manera muy decidida. Será la primera vez, en esta categoría, que el entrenador se mantenga dos temporadas consecutivas, con el deseo de que el matrimonio sea aún más largo.

Beltrán llegó a la disciplina romana el verano pasado tras una única experiencia en la categoría, el curso anterior en el Marbella, donde fue destituido en la jornada 20, precisamente tras perder en el Romano. En el club marbellí había conseguido el ascenso a Primera Federación.

Más margen

El preparador ya había declarado que esperaba que, un año después, la pretemporada no tuviera tantos problemas, pues el verano pasado no pudieron utilizar el campo del Romano porque se estaba preparando y la plantilla se terminó de configurar tarde, por el retraso que conllevó que la temporada acabara tan tarde debido a las eliminatorias de ascenso.

El técnico, en una de sus últimas comparecencias, afirmó su convencimiento de que no volverá a tener que trabajar con una plantilla tan renovada como la del año pasado, sino que habrá una continuidad en el trabajo con jugadores que ya conocen su forma de dirigir.

Por otra parte, con respecto a la plantilla, se ha anunciado una nueva salida. En este caso, se trata de Gaizka Martínez. El central vizcaíno, que ha marcado un gol, llegó el pasado verano y ha tenido el rol de cuarto central, aunque también ha sido muy importante en algunos momentos por su polivalencia, tanto en el lateral derecho como en el centro del campo.