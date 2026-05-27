Cacereño: 'Uno a uno' de sufrimiento, pero con disfrute final

Diego Nieves

29 partidos jugados sumó el meta manchego, uno de los mejores del equipo con sus espectaculares paradas, incluidos tres penaltis de cinco que le han lanzado. Sembró dudas tras un error ante Unionistas que costó dos puntos, pero a lo largo del año ha sumado mucho más. Sobresaliente.

Álex Quevedo

El joven portero internacional cedido por el Villarreal salió en un momento delicado y le pudo pesar la responsabilidad, pese a actuaciones muy buenas como la de Tenerife. Disputó siete encuentros, con 630 minutos.

Emi Hernández

Globalmente, el mejor del equipo. El lateral hispanoargentino no ha defraudado en ningún momento, especialmente con su fútbol de ataque. Ha sido titular en 34 encuentros, para 3.124 minutos. Futbolista incluso con margen de mejora. Tendrá ofertas y será complicado retenerle.

Joserra de Diego

Buena adaptación a la categoría del lateral llerenense. Un fijo en los esquemas de Cobos, disputando 36 partidos, 31 como titular. Incluso con dos goles anotados en Salamanca. Disciplinado, fuerte, solidario… un jugador de los que hacen falta siempre.

Iván Martínez

De menos a más, con un inicio dubitativo, el defensa sevillano ha terminado siendo de los más destacados. Rápido, con contundencia… el andaluz se ha consolidado como ‘soldado’ especial del proyecto. Ha sido 31 veces titular.

Javi Barrio

Ha cumplido el defensa riojano, aunque con problemas físicos que le han mermado durante una parte de la temporada. Y el equipo lo notó. Ha disputado 24 partidos, 21 en el once inicial. El adiós del pasado domingo demostró lo que ha sido: un líder absoluto.

Adri Crespo

Empezó contando en el eje de la defensa, pero su protagonismo se diluyó considerablemente. 18 titularidades y participación en 1.601 minutos. Un jugador de equipo, que siempre suma.

José Alonso

Generó dudas tras su fichaje en el mercado invernal, aunque ha terminado contando para Cobos como eje de la defensa. Ha cumplido su papel, aportando experiencia.

Oussama

El lateral izquierdo procedente del Burgos ha participado poco por la competencia de Joserra y por una lesión que le cortó en su mejor momento. Ha mostrado buenos detalles y apunta a jugador en crecimiento.

Javi Ajenjo

El hombre decisivo en la recta final. Ocho goles y un papel determinante en el equipo por su talento. En los dos meses que se perdió, el bloque lo notó extraordinariamente. Al final ha disputado 25 partidos, 23 como titular, y ha anotado goles para la historia del equipo. Tendrá ‘novias’.

Nico Conesa

Buen principio y buen final desde que llegó en invierno. El centrocampista ha sido importante, aunque estuvo varios encuentros en el ostracismo. Ha jugado 18 partidos, 15 desde el inicio. Un gol.

Diego Guti

Más protagonismo del que se esperaba para el medio canario. Llegó por Marchena y ha funcionado bien. 13 titularidades en 23 encuentros. Una lesión le condicionó.

Rubén Valdera

Tan limitado técnicamente como solidario y coral, encontró su sitio y solamente una lesión le apartó de él. En el lateral y como carrilero hizo su papel. 14 veces titular, 1.151 minutos.

Raúl Sanchís

Tuvo muchas oportunidades en la primera vuelta hasta caer en la segunda y apenas salir. El sub-23 valenciano no ha aprovechado su año, pese a que llegó a apuntar alto al inicio.

Deco

Se lesionó cuando había jugado 21 partidos, 16 como titular. Se le exigió quizá más de lo que podía dar y tuvo la desgracia de lesionarse en un mal momento del equipo. No se le pudo negar nunca su inmenso desempeño.

Wilfred Kaptoun

La gran decepción de los fichajes de invierno. Sin chispa, sin alma, el centrocampista que debutó en su día en el Barcelona no ha aportado ni de lejos lo que se pedía. Fue solamente una vez titular. 171 minutos.

Diego Gómez

Empezó de manera deficiente y su credibilidad quedó en entredicho, pero terminó como un cañón. El delantero fue el ‘9’ más efectivo de todos los que estuvieron. Jugó todos los partidos. Seis goles. El de Zamora fue capital.

Miguel Berlanga

En la primera vuelta fue el mejor en la ofensiva verde, pero una lesión le lastró. En la segunda ya no fue el mismo futbolista. Aun así, no desentonó nunca. 28 titularidades en 32 partidos.

Pau Palacín

El héroe del ascenso de hace un año llegó en invierno tras su paso por Marbella. No ha tenido la gran producción de Segunda Federación, pero su trabajo y un par de goles han ayudado mucho. Aprobado.

César Gómez

Tuvo buenos momentos en la primera vuelta, con dos goles incluidos, pero la revolución de enero con los fichajes le relegó. Quizá mereció más minutos —solamente sumó 1.012— por cuota de rendimiento. Sólo 9 veces titular.

Alejandro Monerris

El mejor de los fichajes, junto a Nico Conesa. Desequilibrante, trabajador, encarador… todo al servicio de un equipo al que ha mejorado. El Cacereño debería pelear para que siga.

Iván Fernández

No ha sido su año, aunque en su descargo está la escasísima fortuna con las lesiones. Ha tenido problemas físicos casi desde el inicio. Dos goles. Ha terminado más cerca de lo que es como jugador. 14 titularidades.

Rubén Sanchidrián

El extremo, lejos de un par de buenos partidos, ha estado también lastrado por mil problemas físicos. Histórico su gol al Mérida, que supuso el triunfo en el derbi en Almendralejo. Decepción relativa su fichaje.

Kensly Vázquez

Como Kaptoun, un fracaso su fichaje en enero. No ha aportado casi nada ya desde el inicio. Cuatro titularidades, 10 partidos y balance global desolador en aportación.

Iker Bidaurrázaga

El hijo de la leyenda verde Aitor Bidaurrázaga, aún en edad juvenil, ha disputado 13 minutos en dos partidos. Buena noticia, pero se debe esperar que la cantera crezca más. Mario Valiente y Pablo no han llegado a debutar.