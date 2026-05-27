El Cacereño ultima seguir con el dúo Cobos-Bordallo

Tras unos días de dudas en los que no faltó un alejamiento muy serio, en el Cacereño se ha producido lo que se viene a llamar un giro lampedusiano: para que todo cambie, todo debe seguir igual. La traducción es que tanto el entrenador del equipo, Julio Cobos, como el director deportivo, Francis Bordallo, tienen prácticamente seguro que continuarán en sus respectivos puestos la próxima temporada, según ha podido saber este diario.

Falta la confirmación oficial, que podría producirse en cualquier momento, y los consabidos últimos flecos. Sin embargo, todo hace indicar que se cerrarán, incluso antes de la presentación de la nueva campaña de abonados, prevista para la mañana de este jueves.

El técnico empezaría así su octava campaña en el banquillo verde —novena si se cuenta su primera etapa, que solo contuvo la 2012-13—, mientras que Bordallo cumpliría la sexta coordinando la faceta deportiva y algunos aspectos más a nivel cotidiano.

El club está lo suficientemente contento con el trabajo de ambos como para haberles otorgado la confianza, pero al mismo tiempo quiere realizar ajustes en el día a día para mejorar algunos aspectos en los que desde la junta directiva se considera que se ha fallado, más allá de los resultados finales. Alrededor de eso han ido las conversaciones de los últimos días, en las que llegó a estar muy seriamente sobre la mesa que solo continuase uno de los dos o incluso ninguno si no se llegaba a un entendimiento pleno. Por lo que parece, ese momento ya ha pasado.

La salvación

El escenario no sería el mismo, obviamente, que si el Cacereño no hubiese logrado la permanencia en su campaña de debut en la Primera Federación. Con un equipo metido en zona de descenso durante la mayor parte de la campaña, han aflorado no pocas tensiones a nivel interno, pero finalmente se dio con la tecla y las tres victorias consecutivas, de la jornada 35 a la 37, sirvieron para emerger de una situación que por momentos pareció desesperada.

Para el CPC era una prioridad que antes de ponerse manos a la obra con la confección de la nueva plantilla para la 2026-27 se supiese quién iba a dirigirla, tanto a pie de campo como desde las oficinas. La conexión entre Cobos y Bordallo ha sido, por lo general, buena. Cuando se cierren totalmente sus respectivos contratos tendrán que acometer una configuración en la que seguro que habrá muchas novedades, procurando acertar más que el verano pasado. Los errores que llevaron al equipo a terminar último de la primera vuelta hubo que intentar rectificarlos en un agitado mercado de invierno.