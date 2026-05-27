Ciclismo
El Extremadura Pebetero compite en Vila Real
El equipo extremeño estará liderado por Joserra Jiménez en las tres etapas programadas en la lucha por la clasificación general
El Extremadura Pebetero volverá a competir en el Gran Premio Vila Real, una cita que alcanza este año su 78ª edición y que se disputará viernes, sábado y domingo en Villarreal (Castellón). El conjunto extremeño afrontará la prueba con un bloque liderado por José Ramón ‘Joserra’ Jiménez, con el objetivo de pelear por la clasificación general.
El equipo tendrá que dividir su plantilla al coincidir esta carrera con la Vuelta a Navarra. Aun así, la escuadra asegura contar con el cien por cien de sus efectivos operativos y ha formado dos bloques competitivos para afrontar ambos compromisos.
En el Gran Premio Vila Real, el Extremadura Pebetero estará compuesto por Joserra Jiménez, David Chamorro, Pablo Leno, Manuel Rodríguez, Manuel Peñas y Daniel Nieto. La intención del equipo será buscar la general con Joserra, mientras que Pablo Leno tendrá opciones en un posible sprint en la última etapa. El resto de corredores trabajará para apoyar los objetivos deportivos del conjunto.
Exigencia
La ronda contará con una participación de 20 equipos de seis corredores y comenzará con una contrarreloj por equipos de apenas cuatro kilómetros, llana, con salida y meta en el estadio de La Cerámica. Aunque será una etapa corta, ya podría establecer las primeras diferencias entre los favoritos.
La segunda jornada, entre Villarreal y Morella, se presenta como decisiva para la clasificación general. Los corredores deberán afrontar 137,2 kilómetros y 2.742 metros de desnivel positivo, con el puerto de Culla, de primera categoría, como una de las principales dificultades. Después llegará el puerto de Ares, también de primera categoría, antes de un exigente final en alto en Morella.
La prueba concluirá con una tercera etapa de 126,5 kilómetros entre Morella y Villarreal, con el alto de Culla como único puerto puntuable. Salvo movimientos inesperados, la organización prevé que la victoria de etapa se decida en un esprint masivo en la meta de Villarreal.
- La burbuja hostelera de Cabezarrubia se cobra dos nuevas bajas: cierran Gumia y Origen en Cáceres
- Este es el programa completo de la Feria de San Fernando en Cáceres
- Bertín Osborne no actuará finalmente en la feria de Plasencia
- Tres meses sin cobrar en el Centro de Transportes de Coria: 'Me estoy dedicando a limpiar piscinas para llevar un plato de comida a casa
- La Junta mueve ficha en Igualdad y sitúa a Estefanía Rodríguez al frente del Instituto de la Mujer de Extremadura
- La entidad pública de Cáceres que crea 27 puestos de trabajo: estos son los perfiles que busca
- El tirón de Oliva de Plasencia: casas nuevas vendidas sobre plano y compradores que llegan de Madrid o el País Vasco
- Más de medio millón de luces y descuentos en los cacharritos: Cáceres prende hoy su feria