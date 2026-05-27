El Extremadura Pebetero compite en Vila Real

El Extremadura Pebetero volverá a competir en el Gran Premio Vila Real, una cita que alcanza este año su 78ª edición y que se disputará viernes, sábado y domingo en Villarreal (Castellón). El conjunto extremeño afrontará la prueba con un bloque liderado por José Ramón ‘Joserra’ Jiménez, con el objetivo de pelear por la clasificación general.

El equipo tendrá que dividir su plantilla al coincidir esta carrera con la Vuelta a Navarra. Aun así, la escuadra asegura contar con el cien por cien de sus efectivos operativos y ha formado dos bloques competitivos para afrontar ambos compromisos.

En el Gran Premio Vila Real, el Extremadura Pebetero estará compuesto por Joserra Jiménez, David Chamorro, Pablo Leno, Manuel Rodríguez, Manuel Peñas y Daniel Nieto. La intención del equipo será buscar la general con Joserra, mientras que Pablo Leno tendrá opciones en un posible sprint en la última etapa. El resto de corredores trabajará para apoyar los objetivos deportivos del conjunto.

Exigencia

La ronda contará con una participación de 20 equipos de seis corredores y comenzará con una contrarreloj por equipos de apenas cuatro kilómetros, llana, con salida y meta en el estadio de La Cerámica. Aunque será una etapa corta, ya podría establecer las primeras diferencias entre los favoritos.

La segunda jornada, entre Villarreal y Morella, se presenta como decisiva para la clasificación general. Los corredores deberán afrontar 137,2 kilómetros y 2.742 metros de desnivel positivo, con el puerto de Culla, de primera categoría, como una de las principales dificultades. Después llegará el puerto de Ares, también de primera categoría, antes de un exigente final en alto en Morella.

La prueba concluirá con una tercera etapa de 126,5 kilómetros entre Morella y Villarreal, con el alto de Culla como único puerto puntuable. Salvo movimientos inesperados, la organización prevé que la victoria de etapa se decida en un esprint masivo en la meta de Villarreal.