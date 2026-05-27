El Vítaly La Mar BCB arranca su camino al ascenso en casa

El Vítaly La Mar BCBadajoz afronta desde hoy el último desafío de su camino hacia Segunda FEB. El conjunto pacense inicia la Fase Final de Tercera FEB con el objetivo de acabar primero de su grupo y culminar una temporada sobresaliente con el ansiado ascenso. El equipo dirigido por Pablo Cuevas debutará este jueves en el pabellón de La Granadilla, escenario de la fase, a partir de las 20.00 frente al CB Tres Cantos.

La trayectoria liguera del conjunto pacense rozó la perfección. El BCB cerró la fase regular con un balance de 20 victorias y apenas tres derrotas, registros que le permitieron finalizar como líder destacado de su grupo, con tres triunfos de margen sobre el segundo clasificado. Ese primer puesto otorgaba además la vía rápida hacia la Fase Final.

El rival en aquella primera eliminatoria fue el CB Algeciras, campeón de la Conferencia D-A. El primer asalto, disputado en La Granadilla, cayó del lado andaluz por un ajustado 72-69, obligando a los pacenses a remontar tres puntos de desventaja en territorio gaditano.

Y estuvieron muy cerca de conseguirlo. A falta de un minuto para el final del choque de vuelta, los hombres de Pablo Cuevas mandaban por cinco puntos. Sin embargo, un desenlace errático permitió reaccionar a los algecireños, que terminaron remontando para imponerse por 88-86.

Sin margen para lamentaciones, el BCB se vio obligado a afrontar una nueva eliminatoria, esta vez a partido único y en casa, frente al Colegio El Pinar.

Remontada para creer en el ascenso

Aunque los pacenses partían como favoritos, el conjunto de Alhaurín de la Torre puso contra las cuerdas a su rival y llegó a dominar por 16 puntos durante el tercer cuarto. Fue entonces cuando emergió la mejor versión del equipo de Pablo Cuevas.

Empujados por su afición y por un ejercicio de carácter sobresaliente, los pacenses protagonizaron una remontada memorable para darle la vuelta al marcador y sellar el pase a la Fase Final.

La Granadilla, sede del ascenso

La Federación Española de Baloncesto designó a Badajoz como sede de esta fase decisiva, por lo que La Granadilla acogerá desde hoy y hasta el sábado la lucha definitiva por las plazas de ascenso a Segunda FEB.

El Vítaly La Mar BCBadajoz ha quedado encuadrado en el Grupo A1 junto a Velabasket CB Sueca, Pujol Mollerusa y CB Tres Cantos. El primer clasificado obtendrá el premio del ascenso.

Un Tres Cantos muy sólido

El primer obstáculo en el camino del conjunto pacense será un CB Tres Cantos que llega avalado por una gran temporada. Madrileños y pacenses cerrarán la primera jornada del grupo después del duelo entre Sueca y Mollerussa, programado para las 17.45.

El cuadro madrileño concluyó la fase regular como dominador de la Conferencia B-B, con 24 victorias en 26 encuentros. Posteriormente confirmó su potencial en la fase eliminatoria al superar a La Roda, imponiéndose tanto en casa como a domicilio.

Ese doble triunfo permitió a los madrileños acceder directamente a la Fase Final, evitando rondas adicionales.

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En las filas del Tres Cantos destacan nombres como Gonzalo Díaz y Jorge Domínguez, piezas fundamentales en la eliminatoria frente a La Roda y jugadores a los que el BCB deberá prestar especial atención en su estreno.