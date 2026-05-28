El Badajoz regresa a Navalmoral con temas por resolver

Moralo y Badajoz se preparan para disputar la primera batalla de las dos que les aguardan antes de jugarse el ascenso a Segunda Federación ante el rival aragonés. Ambos equipos se miden este domingo en el Municipal Oliver Torres de Navalmoral de la Mata a las 19.00 en un duelo que promete ser disputado.

El Badajoz afronta el duelo con la moral por las nubes tras haber superado la primera eliminatoria. El equipo que dirige Miguel Ángel Ávila cayó 1-0 en el primer encuentro en Jaraíz, pero en la vuelta logró la machada tras completar una soberbia actuación ante más de 6.000 personas en el Nuevo Vivero.

Desde los compases iniciales se vieron las intenciones de un Badajoz que no dudó en ir a por el gol con decisión. Tras encadenar varias llegadas peligrosas, y después de evitar que el Jaraíz golpeara primero, una combinación entre Bermúdez y Pata por la izquierda concluyó con el lateral poniendo un pase raso que Bravo mandaba al fondo de las mallas.

Remontada con sello blanquinegro

Ya en la segunda mitad, cuando el partido encaraba su recta final, un penalti sobre el propio Bravo acabó con Bermúdez haciendo el segundo gol del choque tras engañar a Miguel García. El Badajoz le daba la vuelta a la eliminatoria con personalidad y decisión y se citaba con el Moralo en la final regional.

Aunque no tuvo que remontar, el equipo que dirige Ruiz también pasó ciertos apuros en la eliminatoria ante el Azuaga. Un gol de Goodluck (otrora verdugo blanquinegro) fue suficiente para que los cacereños vencieran en su visita a la Campiña Sur. En la vuelta en Navalmoral, la controvertida expulsión de Robinho al filo del descanso puso las cosas de cara para el Azuaga, pero los rojiblancos no consiguieron anotar el gol que les diera la opción de mandar el partido a la prórroga y acabaron cayendo eliminados.

Moralo, bestia negra

Aunque ambos equipos han cambiado mucho desde sus últimos enfrentamientos ligueros, lo cierto es que el Moralo es el único equipo que ha conseguido vencer al Badajoz en los dos encuentros de la temporada regular.

En la ida, el equipo que por entonces dirigía Juan Marrero visitaba el norte de Cáceres y sufría su cuarta derrota en los primeros seis encuentros de liga. Un gol de Fran Adeva en el arranque del duelo servía a los locales para sumar la victoria.

Si en la ida el Moralo lograba golpear en el inicio del encuentro, en la vuelta iba a ser en los instantes finales. Tras un encuentro muy disputado, en el que ambos equipos pudieron haber marcado con anterioridad, Goodluck se inventaba un soberbio tanto de chilena que certificaba el asalto de los de Ruiz al Nuevo Vivero.

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Antecedentes de máxima igualdad

Los antecedentes entre Moralo y Badajoz dejan partidos muy igualados, tremendamente intensos y decididos por detalles. Con un puesto en la ronda final del playoff de ascenso a Segunda Federación en juego, la previsión es que los factores mencionados anteriormente se multipliquen.