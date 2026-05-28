El Cacereño lanza su campaña de abonados con el 50 aniversario del Príncipe Felipe y obras en el campo

El Cacereño abrirá el próximo lunes, 1 de junio, su campaña de abonados para la temporada 2026-2027, una iniciativa marcada por el 50 aniversario del estadio Príncipe Felipe, que se cumplirá en marzo de 2027, y por las obras de mejora que el club quiere acometer en el campo. Bajo el lema vinculado a la ‘religión’ y la ‘fe’ de la afición, la entidad busca mantener y, si es posible, superar la masa social alcanzada en el último curso, situada por el presidente Carlos Ordóñez en torno a los 4.300 o 4.400 abonados reales, además de los niños de cantera.

El portavoz del club en la campaña, Quini Corbacho, explicó que una de las grandes novedades será la promoción para los abonados que traigan nuevas altas. A diferencia de la pasada temporada, el descuento será acumulable: cada abonado podrá sumar el 50% del importe de los nuevos carnés que consiga, ya sean adultos, jóvenes o niños, y aplicarlo después a la renovación de su propio abono. Esa cantidad se incorporará al monedero virtual del abonado, junto al dinero que pudiera tener acumulado por la liberación de su asiento durante la campaña anterior.

La campaña mantiene también la posibilidad de pagar a plazos todos los abonos superiores a 100 euros, tanto en la tienda como de forma online. En Tribuna, el abono adulto oro será de 260 euros para nuevas altas, si quedaran asientos disponibles, y de 250 euros para renovaciones. El abono adulto normal costará 225 euros para altas y 215 para renovaciones.

Preferencia

En Preferencia, el adulto oro será de 230 euros para nuevas altas y 220 para renovaciones, mientras que el abono normal tendrá un precio de 195 euros para altas y 185 para renovaciones. En el Fondo Diputación, la nueva grada contará con precios más asequibles: el adulto oro será de 140 euros para altas y 130 para renovaciones, y el abono normal, de 110 y 100 euros, respectivamente.

El club, que también ha firmado un acuerdo con CHC Energía como patrocinador y que participará en la campaña, mantiene el abono joven, que este año amplía su tramo de edad hasta los 25 años sin necesidad de presentar matrícula de estudiante. En el Fondo, por ejemplo, el abono joven normal costará 60 euros para nuevas altas y 50 para renovaciones. También continuará el abono ‘dragoncito’ para menores de seis años, con un precio simbólico de 5 euros, y el abono de simpatizante o del decano, pensado para aficionados que viven fuera de Cáceres o no pueden asistir de forma habitual, con acceso a tres partidos a elegir durante la temporada.

El abono oro seguirá incluyendo los dos medios días del club y los partidos de liga como local del equipo femenino. Además, Ordóñez avanzó que el club quiere disputar la Copa Federación con el objetivo de intentar acceder a la Copa del Rey, un aspecto que considera importante para los abonados oro, pese a que esta temporada el equipo no tiene plaza directa en el torneo copero. También se estudiarán nuevas ventajas vinculadas al aniversario del estadio.

Descuentos

La entidad mantendrá descuentos para distintos colectivos. Los padres y madres de jugadores de cantera tendrán un 25 por ciento de descuento, el mismo porcentaje que las personas con diversidad funcional. Las peñas oficiales conservarán un 10% de rebaja, con la personalización de su carné, y las empresas podrán acogerse también a descuentos: un 15% para empresas patrocinadoras y un 10% para las que no lo sean.

La principal actuación será la construcción de una cubierta en la grada de Preferencia. Ordóñez explicó que ya han comenzado los trabajos de topografía y los estudios técnicos para definir cómo se ejecutará la obra, aunque advirtió de que el calendario dependerá de permisos, proyectos y trámites administrativos. Su intención es que para el primer partido de liga la cubierta esté terminada o, al menos, muy avanzada.

El presidente justificó la subida de unos 30 euros en los abonos de Preferencia por el coste de esta actuación. Según explicó, el proyecto ha sido estudiado durante los dos últimos años con distintas empresas, incluida la posibilidad de instalar placas solares. Los presupuestos oscilaban entre los 600.000 y los 900.000 euros, en función de si la estructura debía soportar placas solares o no.

Ordóñez precisó que intentará rebajar esa cifra con una cubierta «más normalita», pero funcional, que permita proteger a los aficionados de la lluvia y del sol. El dirigente reconoció que el partido ante el Real Madrid, en el que parte de los socios de Preferencia no pudo disfrutar del encuentro en buenas condiciones por la lluvia, fue «la gota que colmó el vaso».

«De una manera o de otra sabía que tenía que hacerlo y era mi deber hacerlo», señaló. De momento, aseguró que no cuenta con ayudas institucionales ni privadas para financiar la obra, aunque afirmó que cualquier colaboración será bienvenida. «Me tiro al barro con mis posibilidades», resumió.

Ordóñez enmarcó esta actuación dentro de la mejora progresiva del Príncipe Felipe desde su llegada al club. Recordó inversiones en higiene, agua, luz, césped, drenaje y la nueva grada, y agradeció la colaboración del Ayuntamiento, la Junta y la Diputación en actuaciones anteriores. También insistió en que el estadio es de propiedad privada, lo que dificulta acometer reformas.

Cobos y Bordallo

Ordóñez también se refirió a las renovaciones de Julio Cobos y Carlos Bordallo. El presidente explicó que la continuidad del área deportiva se ha decidido después de varios días de reflexión, análisis y reuniones para detectar los errores de la temporada y corregirlos de cara al próximo curso.

Ordóñez defendió que el club necesita dar un paso más en estructura y profesionalización. En ese sentido, anunció nuevas obras en la parte baja de Tribuna para construir dos gimnasios: uno de pesas y otro de movilidad. Según explicó, se trata de una petición vinculada al área física del equipo y de una inversión que considera clave para mejorar el rendimiento.

El objetivo para la próxima temporada será construir un proyecto más sólido, evitar el sufrimiento vivido en algunos tramos del último curso y mantener la categoría. El presidente admitió que el mercado de fichajes todavía es complicado por la época.