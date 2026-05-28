El Coria se aferra a sus números fuera de casa

El Coria está a un solo paso de hacer historia. De ascender a Primera Federación, esta localidad de 12.000 habitantes pasaría a codearse con grandes equipos en una categoría que poco o nada tiene que ver con la que militan actualmente.

Pero para eso los de Rai Rosa deberán hacer valer el contundente 3-0 de la ida logrado el pasado fin de semana en La Isla ante el Real Oviedo Vetusta. Un resultado certero pero no definitivo, tal y como se apresuran en recordar desde el club celeste día sí y día también. «Si nosotros hemos sido capaces de marcar tres goles en un partido, ellos también pueden hacerlo», decía el director deportivo del Coria, Alfonso Gutiérrez, esta semana en una entrevista para este periódico.

Razón no le falta, pero atendiendo a los números, el conjunto extremeño tiene muchos motivos para creer en sus serias posibilidades de conseguir sacar adelante la eliminatoria, que ya de por sí está bastante de cara.

Los números del Coria

Y es que el conjunto de Rai Rosa se ha mostrado muy certero en casa, como demostró el pasado domingo, pero también fuera. Lejos de La Isla, el cuadro cauriense ha logrado sumar 22 puntos con seis victorias, cuatro empates y siete derrotas en 17 encuentros. Unos números que no son en absoluto negativos y a los que se pueden agarrar.

Por el otro lado, el Coria no se encontrará al mejor local del grupo primero de la Segunda Federación. De hecho, el filial ovetense ha tenido precisamente su talón de Aquiles como local, siendo el séptimo mejor local de su grupo. En casa ha logrado ocho victorias en 17 jornadas. También ha perdido cinco partidos y empatado cuatro. En el apartado anotador, como local, durante la fase regular, han sumado 29 dianas a favor y 19 en contra en total.

Desplazamiento masivo

Los de Rai Rosa tampoco estarán solos en Oviedo. De hecho, ya han vendido más de 350 entradas para apoyar a su equipo en el Carlos Tartiere, a casi 500 kilómetros de distancia y que a buen seguro lucirá un buen aspecto para ver el encuentro a pesar de que el resultado no sea favorable para el equipo asturiano. Además, han llenado ya dos autobuses y desde el club esperan que en estos últimos días se sumen aún más aficionados para viajar y apoyar a su equipo en la que será, pase lo que pase, una cita histórica para el club.

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Mientras tanto Rai Rosa continúa preparando el encuentro ante los suyos con la clara premisa de salir a por el partido y a especular lo menos posible. El resultado es muy positivo, pero no será sencillo mantenerla renta favorable.