Fútbol
Diego Díaz renueva de forma oficial con el Extremadura
El futbolista de Solana marcó 15 goles y dio siete asistencias en la temporada reciente del ascenso
Prácticamente nadie dudaba de su continuidad, pero el Extremadura lo dejó claro este jueves. Diego Díaz, conocido como Dieguito, ya está oficialmente como renovado en el club azulgrana.
El club anunció la continuidad del jugador de Solana de los Barros que ha tenido una importancia capital para el ascenso del Extremadura en Primera Federación. Dieguito ha marcado 15 goles y ha repartido siete asistencias, siendo el futbolista más influyente en ataque de su equipo en toda la temporada. De hecho, con 15 goles, ha sido el máximo goleador del grupo cuarto de Segunda Federación. Y todo ello sin ser un delantero centro natural.
Para Diego, el Extremadura, era prioridad y única opción. El futbolista aceptó regresar al Francisco de la Hera hace dos temporadas, precisamente, para llegar a este escalón. Como mínimo. «Yo siempre he dejado claro que quiero estar en el Extremadura. Esta es mi casa y así lo sentí cuando decidí regresar hace dos temporadas. Lo que hemos vivido ha sido espectacular y ahora queremos ir a por más», comenta el jugador.
Dieguito es, además, uno de los jugadores más aclamados por la grada. Su capacidad para destruir rivales en el uno contra uno, su habilidad para el desborde en banda y su gran olfato de gol, tanto en jugada personal como en disparos desde larga distancia, faltas incluidas, le hacen ser absolutamente diferencial.
No obstante, el Extremadura volverá a la carga al mercado para buscar extremos. La dirección deportiva quiere velocidad, es decir, el factor que le ha podido faltar al conjunto de Rocha en esta posición del campo.
De otro lado, el Extremadura ya tiene fechas para comenzar la pretemporada de forma oficial. Será el 13 de julio cuando se desarrollen las primeras pruebas médicas para estar ya ejercitándose en campo a mediados de esa semana.
- El Gobierno da tres meses al Ayuntamiento de Cáceres para retirar la Cruz de los Caídos
- Casa Cristóbal, el bar con terraza de Carrefour donde comer por 10 euros
- El accidentado viaje de Plasencia a Madrid para ver a El Último de la Fila, por culpa del tren
- Rafa Mateos, alcalde de Cáceres: 'Para mí son los coches chocones de toda la vida, lo de los coches de choque es una modernidad
- De maestra a emprendedora: la historia de Lourdes Laborda y su apuesta por recuperar la moda infantil clásica en Cáceres
- Casa Bautista adquiere la antigua fábrica de jamones de Miguel Bosé en Montánchez
- Plasencia se ilumina con velas para una noche de ópera, zarzuela y pasodobles
- Mil firmas para evitar el cierre: familias cacereñas luchan por mantener los tratamientos especializados del Cadex