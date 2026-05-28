El Mérida busca estabilidad con Fran Beltrán en el banquillo

Tanto el director general del Mérida, Alejandro Pérez, como el director deportivo, Tiago Lenho, coincidieron en que la renovación de Fran Beltrán responde a la búsqueda de «estabilidad para el proyecto. El técnico firma por dos temporadas más otra opcional, dentro de una apuesta que exige «tiempo y paciencia» para alcanzar los objetivos marcados. Lenho destacó que Beltrán “desde el primer día ha querido estar” y que encaja plenamente con la línea que busca el Mérida. Según el director deportivo, el entrenador quiere seguir creciendo en un proyecto «ambicioso» y recorrido por delante.

Pérez explicó que la decisión se tomó entre marzo y abril, pese a reconocer que la décima posición final fue «justa» por las dificultades acumuladas durante la temporada: una pretemporada complicada, muchos cambios en la plantilla, nuevo director deportivo y nuevo cuerpo técnico.

Confianza

Fran Beltrán aseguró que su continuidad se debe, en gran parte, a la confianza y al ambiente de trabajo que ha encontrado en el club. Subrayó que en Mérida se cree en los procesos, en los cuerpos técnicos y en el desarrollo de los jugadores, y se mostró convencido de que ese camino acabará dando «rendimiento y objetivos altos».

El entrenador admitió que la temporada tuvo malos momentos, errores y una caída en el último mes que impidió pelear por el ‘playoff’, pero afirmó que afronta el futuro con ambición y exigencia.

En la plantilla, el club buscará continuidad, aunque las renovaciones dependerán del mercado. Adrián Csenterics y Gio Almeida tienen hasta el 25 de junio para ejecutar sus opciones de compra, mientras que Jacobo Martí podría salir al Córdoba. Lenho avanzó que el Mérida seguirá atento a jugadores de Primera y Segunda Federación, con perfiles jóvenes, ambiciosos y margen para llegar al fútbol profesional.

Del mismo modo, tanto Capi como Rui Gomes no continuarán en el club.