Nervios y máxima exigencia entre los escaladores para abrirse camino hacia las semifinales de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

El comienzo de la competición de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 ha estado marcada por la tensión, los nervios y la exigencia de los atletas de las diferentes selecciones nacionales que han medido su destreza en la modalidad de boulder en la explanada del Polideportivo José Caballero de Alcobendas.

Una jornada intensa para las escaladoras y escaladores, que se jugaban en esta ronda de clasificación su entrada en semifinales, y que ha destacado por las altas temperaturas que no se lo han puesto nada fácil. Pese a la meteorología, el público ha animado desde primera hora a los atletas que se han sentido arropados por la ilusión de todos aquellos que, pese a ser un día laborable, se han acercado y han disfrutado junto a ellos de esta primera ronda de la Copa del Mundo de Escalada en Madrid.

Durante el día han pasado por este recinto personalidades como el embajador de Japón en España, Hiroshima Yamauchi; Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid; Jesús Tortosa, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas, y Joan Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Montaña y Escalada (FEDME).

El evento está organizado por World Climbing, Prensa Ibérica y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme); cuenta con el impulso de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcobendas y el Consejo Superior de Deportes; y el apoyo de Fenie Energía, El Granero, Sharma Climbing, TuAsistenteConIA.com, EP Climbing, Kailas, TrueSpeed y Perfect Descent.

Competición

La jornada ha arrancado por la mañana, con la disputa de las clasificatorias femeninas para la clasificación a las semifinales del viernes, donde las dos grandes esperanzas de la selección española, Geila Macià y Lucía Sempere, han caído tras no conseguir sobrepasar el corte. A pesar de ello, las dos atletas han reconocido estar completamente satisfechas de haber podido participar en un evento que ha congregado a las mejores escaladoras del mundo.

Tras un receso para realizar cambios en el muro, los atletas masculinos han participado en las clasificatorias a las semifinales que se disputarán el sábado. Guillermo Peinado y Hugo Martín han representado a España de cara a lograr el ansiado pase a la siguiente ronda.

El desafío al que se han enfrentado los deportistas ha sido un muro con inclinación negativa en el que los escaladores se han visto obligados a demostrar sus mejores virtudes. Así lo han reconocido los árbitros, que admiraban el radical incremento en el nivel de exigencia de este año, para poner a prueba la exigencia física y técnica de los competidores. "Yo no sería capaz ni de levantarme con este muro", cuenta uno de los colegiados. “Lograr alcanzar la cima supone un auténtico reto a nivel de fuerza y técnica”, admite mientras mira asombrado el muro de las clasificatorias de boulder.

Noticias relacionadas

La organización del evento ha admirado a propios y a ajenos, dejando especialmente un gran sabor de boca en los escaladores internacionales. “Estoy encantado de estar compitiendo en España”, reconocía el japonés Anraku Sorato, líder de la prueba y el gran favorito a hacerse con el título, que ha disfrutado de la experiencia "por segundo año consecutivo".