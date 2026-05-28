Torrejoncillo celebra su I Convivencia Deportiva con más de 350 jóvenes participantes

Torrejoncillo se prepara para vivir una gran fiesta del deporte base. El Polideportivo Municipal de la localidad cacereña acogerá este viernes y el sábado la I Convivencia Deportiva de Torrejoncillo, una cita que nace con vocación de convertirse en punto de encuentro para clubs, familias y jóvenes deportistas de la comarca.

La actividad, organizada por la Asociación Deportiva Torrejoncillo con la colaboración del Ayuntamiento de Torrejoncillo, contará con la participación confirmada de más de 350 niños y niñas, que durante dos jornadas disfrutarán de encuentros de fútbol 7 en un ambiente marcado por la convivencia, el compañerismo y la promoción del deporte base.

En esta primera edición estarán presentes las canteras de AD Torrejoncillo, CD Coria, Cauria CF, Villa de Moraleja, ED Unión Fresnedosa, CD El Batán, CD Valle del Alagón, Talleres Anglo Miajadas y CP Montehermoso. Los jóvenes futbolistas competirán desde la categoría zagalín hasta la juvenil, lo que permitirá reunir en Torrejoncillo a deportistas de distintas edades y niveles formativos.

El deporte como nexo de unión

Más allá del resultado deportivo, la convivencia tiene como principal objetivo reforzar los valores asociados al deporte: el respeto, el esfuerzo, la amistad, el trabajo en equipo y la relación entre clubes. La organización pretende que los niños, niñas y jóvenes participantes vivan una experiencia enriquecedora, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

La programación no se limitará al fútbol base. Durante las jornadas también se celebrarán torneos de pádel, tenis dobles y petanca, ampliando así la oferta deportiva y favoreciendo la participación de personas de todas las edades. De este modo, la convivencia se plantea como una actividad abierta y familiar, pensada para dinamizar la vida deportiva y social de la localidad.

Desde el club local

La presentación oficial de esta primera edición tuvo lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de Torrejoncillo. El acto estuvo presidido por el alcalde de la localidad, Manuel Pacheco, y contó con la asistencia de varios miembros de la directiva de la AD Torrejoncillo, entidad impulsora de la iniciativa.

Con esta primera convivencia, Torrejoncillo quiere consolidar una cita que fortalezca los lazos entre clubes de la comarca y ponga en valor el papel del deporte base como herramienta educativa, social y de integración. Durante este fin de semana, el Polideportivo Municipal será escenario de una celebración deportiva en la que los verdaderos protagonistas serán los jóvenes deportistas.