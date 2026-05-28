Entrevista | David Rocha Entrenador del Extremadura
"Me veo entrenando muchos años en el Extremadura y me apetece un proyecto largo"
Muy tranquilo, analítico y sin rehuir un solo tema. El entrenador del Extremadura, David Mateos Rocha, 'David Rocha' ("el apellido de mi padre también es importante", dice), llega a El Periódico Extremadura con las ideas claras, casi como hace más de 20 años cuando, siendo juvenil del Cacereño, ya apuntaba madurez en el germen de un futbolista importante, al menos en su ciudad natal. En esta entrevista habla de pasado, presente y futuro, argumentando que quiere estar mucho tiempo al frente del equipo almendralejense, alaba el ambiente futbolístico que se vive en la capital de Tierra de Barros y habla del CPC como "mi equipo", al tiempo asume su dolor por la extensión de un rumor que argumentaba hace años que había 'tocado' a futbolistas verdes para llevárselos al Mérida. "Ojala podamos tocar el fútbol profesional en Extremadura", desea.
David Rocha, 41 años, cacereño, padre de dos niñas, exfutbolista. Gran año entrenando al Mérida y ahora técnico del Extremadura, al que acaba de ascender...
La verdad es que desde que me retiré he estado orgulloso de mi carrera como jugador. La he podido disfrutar muchísimo y he jugado en grandes clubs. Después, la etapa en la dirección deportiva del Mérida también fue muy buena. Sobre todo el primer año, cuando casi rozamos la Copa del Rey, y por allí pasaron futbolistas que hoy están en Segunda División. Luego, como entrenador, la experiencia de Mérida, pensándola ahora a toro pasado, creo que fue meterme en un charco del que no sé ni cómo pude salir airoso, porque la situación era muy complicada. Ahora, en el Extremadura, estoy más pausado y muy contento por lo que hemos conseguido. Poder finiquitarlo con un ascenso en un sitio tan especial como Almendralejo ha sido muy bonito, pero también estoy preparado para cuando vengan las vacas flacas. Los que llevamos muchos años en este mundillo sabemos que esto es cíclico y que, cuando las cosas van bien, tarde o temprano llega algún bache.
¿Será mejor su carrera como técnico que como jugador?
Son cosas diferentes. Como jugador estás abierto a todo, eres joven y estás dispuesto a marcharte a cualquier sitio. Ahora, como entrenador, hay que valorar muchas más cosas. Soy padre de dos niñas, una de nueve años y otra de año y medio, y el ambiente familiar también hay que tenerlo en cuenta. No se le puede decir a casi todo que sí. Yo tengo un orden de prioridades y para mí la familia es, sin duda, el pilar número uno. Vamos a ir paso a paso. De momento estamos bien en Almendralejo, esperamos hacer una buena temporada en Primera Federación y luego ya veremos hasta dónde llegamos.
¿Dónde quiere llegar como entrenador?
Soy ambicioso. Ya lo era como jugador y ahora como entrenador también. Me gustaría poder entrenar lo más arriba posible, pero ahora mismo, a corto plazo, lo que me marco es intentar tener un proyecto estable en Almendralejo. Institucionalmente lo hay, sin ninguna duda, pero deportivamente me gustaría estar allí bastantes años, hacer crecer al club y crecer yo con él. Ojalá podamos tocar el fútbol profesional con el Extremadura. Esa es la meta que me pongo más a corto plazo.
En los despachos
Ha trabajado también en los despachos. ¿Cuál es su verdadera vocación?
Siempre lo he dicho: en mis últimos años como jugador mis mayores inquietudes iban hacia el banquillo. Además, he tenido la suerte de tener buenos entrenadores y de poder compartir con ellos dudas y experiencias. La etapa en los despachos me gustó. Me llegó casi sin pensarlo y hubo un momento en el que parecía que mi futuro podía ir por ahí. Pero cuando me llegó la opción de entrenar en Mérida y ahora en Almendralejo, vi claro que lo que más me gusta es entrenar. Es lo más cercano a jugar al fútbol cuando ya no puedes jugar. A corto plazo me veo más como entrenador, porque me llena más que estar en los despachos, aunque en el futuro tampoco descartaría volver a esa faceta.
Ha dicho que ha tenido buenos entrenadores. ¿Cuál es su referente?
José Luis Montes, aquí en el Cacereño, fue uno de los primeros que me empezó a hacer pensar. Antonio Gómez, en Albacete, ya era un adelantado a su época. Pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con Vicente Moreno. Lo tuve tres años en Tarragona, tengo muchísima relación con él y hace poco tuve una videollamada de casi tres horas para ver cómo trabajan. Para mí es un espejo en el que mirarme. Es un exfutbolista que, recién retirado, pasa a los banquillos y va haciendo carrera desde abajo. Es mi mayor referente.
¿Quién le descubrió en el Cacereño?
En el Cacereño tuve a Lorenzo Nevado y a Cecilio Trigoso, que fueron los entrenadores que más tuve. Luego, en juveniles, estaba Nega, con quien ascendimos a División de Honor. Es verdad que el año de División de Honor no lo disfruté mucho, porque ya subía al primer equipo con Ismael. Después, quienes me dieron la oportunidad en el primer equipo fueron Ángel Marcos y Vicente Parra, que era el entrenador del filial.
Almendralejo, especial
¿Qué tienen Almendralejo y el Extremadura para haber subido cuatro años seguidos?
Creo que Almendralejo es una ciudad en la que el Extremadura forma parte de la sociedad. Es el día a día del pueblo. Continuamente se habla de fútbol y la gente se engancha muchísimo con el club. El primer partido en casa en Segunda Extremeña creo que ya metió a unas 3.000 personas. Eso probablemente en otros sitios no pasaría. La gente se habría empezado a enganchar más tarde, como puede pasar ahora. En Almendralejo, cuando alguien habla del Extremadura habla de Almendralejo, y al revés. Van de la mano y casi no se entiende una cosa sin la otra. La pasión que sienten por el equipo es enorme. En una población de 35.000 habitantes, que el último día en casa haya 9.000 espectadores en el campo dice mucho. El porcentaje está muy por encima de lo que tenemos en el resto de la comunidad, aunque también es cierto que hoy en día Mérida, Cacereño, Badajoz o Don Benito están viviendo una explosión en la que cada vez más las ciudades son más de sus equipos. Eso es lo bonito.
¿Aspirará el Extremadura a su quinto ascenso consecutivo?
Hay que ser realistas y saber en qué categoría vamos a estar. La Primera Federación es una categoría con cinco descensos y eso hace que siempre te veas amenazado por la zona baja. Pero también hay tanta igualdad que, con dos o tres partidos buenos, te puedes ilusionar con engancharte arriba. Lo que sí sé es que vamos a ser un equipo muy competitivo. Desde el primer día vamos a meter ese veneno en sangre de querer quedar lo más arriba posible. Luego la categoría nos dirá lo que hemos merecido. Vamos a ser ambiciosos en el día a día y a intentar quedar lo más arriba posible. Si eso nos lleva a estar cerca de los puestos de arriba, será una buena señal. Y si nos lleva a quedar décimos, será que ese ha sido el máximo rendimiento que hemos mostrado durante el año.
¿Cuánto tiempo se ve entrenando en el Extremadura?
Me veo entrenando muchos años allí. Evidentemente, la figura del entrenador siempre está supeditada a los resultados, pero creo que es un club estable. Tanto Daniel como el equipo de trabajo, con Immanuel, son gente con paciencia y que valora mucho el trabajo. Sinceramente, me veo echando años allí. Luego los resultados dictan sentencia. Cuando perdamos partidos, como cualquier entrenador, estaré expuesto a estar en la calle. Pero me apetece intentar hacer un proyecto largo en Almendralejo y crecer como entrenador al mismo tiempo que el club sigue creciendo.
Buen momento
¿Cuál es su diagnóstico del fútbol extremeño?
Creo que el fútbol extremeño vive una época muy buena. No diría que somos la envidia de España, pero sí una de las comunidades que, sobre todo en el fútbol modesto o semiprofesional, está creciendo mucho. Tener tres equipos garantizados en Primera Federación, a la espera de un posible cuarto, y que además Badajoz, Moralo o cualquier otro pueda ascender a Segunda Federación, habla muy bien de la salud deportiva. Pero no solo deportiva: también de la salud social de los clubes. Ves que las ciudades se están volcando con sus equipos, y para mí eso es lo más bonito.
Usted en su corazón es del Cacereño. Se le ha visto otros años con la camiseta en el Príncipe Felipe...
Sí. El día del ascenso ante el Estepona fui como un aficionado más con mi camiseta del Cacereño. Desde los seis o siete años mi padre me llevaba todos los domingos al campo, a la zona de preferencia. Entrábamos cerca de donde estaba el antiguo Escuadrón Verdiblanco, y yo me sabía todas las canciones. Mi ilusión de pequeño era jugar en el Cacereño y por suerte lo pude conseguir. A día de hoy sigo siendo del Cacereño. Evidentemente, cuando me toque enfrentarme a ellos querré ganar, pero ver el momento deportivo e institucional que está viviendo el club es una maravilla. Poder ir por Cáceres y ver tantos niños con la camiseta del Cacereño creo que no se había visto nunca. Me considero del Cacereño, sin duda.
También se le acusó de tocar a jugadores del Cacereño para llevárselos al Mérida. Tiene un buen momento para explicarse.
Se creó una bola y me comí un sapo que no me tenía que haber comido. Yo en ese momento era un trabajador del Mérida, recién retirado como jugador. Me propusieron quedarme en la secretaría técnica del club bajo la subordinación del presidente, que entonces era Mark Heffernan. Ese año ya se había intentado firmar en enero a jugadores como Kamal, Busi o Aquilino. Yo todavía era jugador. Cuando me retiro, a Luismi Patiño y a mí nos preguntan qué nos parecían Kamal, Viñuela, Aquilino y Busi. Nosotros dijimos que creíamos que eran buenos jugadores para Primera Federación en caso de ascenso y jugadores importantes en Segunda División. El presidente dijo que los quería firmar ya. Luis y yo le comentamos que eran clubs amigos, Villanovense y Cacereño, y que quizá había que esperar antes de hacer algún movimiento. Nos preguntó si estábamos cometiendo alguna ilegalidad. Le dijimos que no, y dijo que los quería firmar ya. Donde hay un jefe, los subordinados tienen que hacerlo. Yo sí llamé a Kamal para preguntarle, sobre todo, si tenía más años de contrato. Después, Luismi llevó todas las negociaciones porque yo no tenía experiencia en esa faceta y no quise meterme. Creo que se utilizó mi figura para tapar otro déficit que tenía el Cacereño en ese momento, que fue no ascender.
El Cacereño no ascendió porque el Mérida se interesara por Kamal. No ascendió porque terminó la liga en una dinámica baja de resultados, el Mérida le adelantó y quedó segundo, y había ciertos problemas extradeportivos que después se pudieron comentar. Pero no fue por un contacto del Mérida con Kamal. También digo que soy profesional y vivo de esto. Mis hijas comen de esto. Si mañana, estando en Almendralejo, tengo que buscar un jugador del Cacereño o del Mérida, o si trabajo en otro sitio y tengo que firmar a un jugador del Extremadura, lo haría, porque el fútbol funciona así. Pero creo que lo haría a mi manera, especialmente con clubs con los que existe una relación especial. Por suerte, pude hablar con Carlos Ordóñez y con Guelo y aclarar la situación y a día de hoy tenemos una buena relación y respeto. Valoro mucho el trabajo que han hecho en el club en los últimos años.
Dolor
¿Le dolió escuchar aquellos comentarios?
Sí. Primero, porque era mentira. Segundo, porque se utilizó mi nombre para tapar otras miserias que no me correspondían. Y tercero, porque soy del Cacereño. Que me hayan privado de ciertas cosas en la que he considerado siempre mi casa me dolió.
Sé que había preparado, entre comillas, un pequeño homenaje en aquel Cacereño-Mérida de final de temporada y que no se hizo por eso. No poder despedirme del fútbol ya me dolió como jugador, porque se dijeron cosas que no eran verdad. Yo puse todo para venir aquí a jugar y luego hubo una persona dentro del club que dijo que los había dejado tirados, y no fue verdad. Al final jugué en el Mérida y estoy encantadísimo de haber podido terminar mi carrera allí, pero creo que se dijeron cosas que no fueron verdad y que se utilizó mi nombre para tapar otras cosas.
¿Le hubiera gustado despedirse como jugador del Cacereño?
Para mí hubiera sido muy especial, pero no se pudo dar por cosas que no dependían de uno. También hay ciertas cosas que entiendo. Recuerdo que hablé con Julio Cobos y le dije que, si tenía opción, estaba disponible. Me estaba recuperando de una operación de pubis y el año anterior había jugado 32 partidos en Segunda División. Él me dijo que no había opción y deportivamente lo entiendo. Si el club no contaba conmigo como jugador, es lo más normal del mundo y no hay ningún problema. Luego te enteras de otras cosas que creo que no fueron solo deportivas, pero la parte deportiva la entiendo.
¿Trabajará alguna vez en el Cacereño?
Nunca se sabe. Ojalá se pueda dar algún día la posibilidad de estar aquí, pero ahora estoy feliz donde estoy. Estoy donde quiero estar y, sobre todo, donde quieren que esté. Espero estar muchos años en el Extremadura y hacer allí una carrera larga. Sí es verdad que para mí el Príncipe Felipe es un sitio especial y, si algún día se da esa posibilidad, la estudiaríamos sin duda.
Fuera del fútbol, ¿quién es David Rocha?
Fuera del fútbol soy David Mateo Rocha. Siempre parece que mi padre queda un poco olvidado en ese sentido. Soy el padre de dos niñas y alguien cuyo pilar fundamental es que ellas estén bien, junto a mi mujer. Para mí lo más importante es mi familia: mi mujer, mis hijas, mis padres, mis hermanos. Todo lo demás pasa siempre a un segundo plano.