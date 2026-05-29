El BCB da un gran paso y subirá si gana este sábado al Mollerusa

79 - VÍTALY LA MAR BCBADAJOZ: Mejía (18), Wojcik (5), Alogo (6), Méndez (6) y Díaz (8) -cinco inicial- Rodríguez (13), Vázquez (6), Idris (2), Osés (10), Nielsen (1), Cuadra (0) y Paredes (4). 56 - VELABASKET CB SUECA: Morata (7), Marco (12), Font (6), Antich (7) y Faye (0) -cinco inicial- Castrillón (0), Santamatilde (0), Cervantes (10), Luengo (11), López (1), Font (0) y Martínez (2). MARCADOR POR CUARTOS: 6-18, 30-31 (descanso), 53-44 y 79-56 (final). ÁRBITROS: Arias Expósito y Lucasespelt Matador. INCIDENCIAS: Segunda jornada de la fase de ascenso a Segunda FEB.

El Vítaly La Mar BCBadajoz dio este viernes un paso enorme en La Granadilla para subir a Segunda FEB de forma directa. El conjunto pacense superó con autoridad al Velabasket CB Sueca por 79-56, firmó su segunda victoria en otras tantas jornadas y se colocó al frente de la clasificación del grupo, con pleno de triunfos y una diferencia de puntos que confirma la solidez de su candidatura. Este sábado ascenderá si vence al Pujol Mollerussa, a partir de las 20.00 horas.

No empezó cómodo el equipo extremeño, impulsado por la grada. Sueca entró mejor al partido, castigó desde fuera y cerró el primer cuarto con ventaja clara, 6-18, aprovechando el atasco ofensivo local. El arranque obligó al Vítaly La Mar a remar desde muy pronto, pero el equipo no se descompuso. Desde la defensa, el rebote y una mayor agresividad hacia el aro, los pacenses fueron reconstruyendo el encuentro hasta llegar al descanso con todo abierto, 30-31.

Segunda parte

La reacción definitiva llegó tras el paso por vestuarios. El BCBadajoz encontró ritmo, subió líneas y empezó a imponer su físico. El tercer cuarto, ganado por 23-13, cambió por completo el escenario: los locales pasaron del sufrimiento inicial al control del partido. A partir de ahí, La Granadilla empujó más todavía y el equipo respondió con sus mejores minutos, especialmente en un último periodo en el que terminó desbordando a Sueca con un parcial de 26-12.

El tramo final fue una demostración de carácter. Con el marcador aún apretado mediado el último cuarto, el BCB aceleró con robos, transiciones y acierto cerca del aro. Alejandro Rodríguez encendió al pabellón con acciones de fuerza, incluido un mate en plena escapada local, mientras Pablo Osés dio equilibrio en ambos lados de la pista. La diferencia se abrió de forma definitiva en los últimos cinco minutos, cuando Sueca se quedó sin respuesta ante la intensidad pacense.

Ángel Mejía fue el máximo anotador del BCBadajoz con 18 puntos, acompañado por los 13 de Rodríguez y los 10 de Osés, que además sumó 6 rebotes, 3 asistencias y 2 robos para alcanzar 17 de valoración. También resultó clave el trabajo colectivo: los pacenses acabaron con 38 rebotes, 9 recuperaciones y solo 5 pérdidas, una cifra que explica buena parte de su dominio tras el descanso.

Sueca, que había mandado en el primer cuarto y llegó vivo al descanso, fue perdiendo claridad con el paso de los minutos. Marco, con 12 puntos y 9 rebotes, y Cervantes, con 10 puntos y 8 rebotes, sostuvieron al conjunto valenciano, pero el 9/36 en triples y las 12 pérdidas acabaron pesando demasiado ante un rival que fue claramente de menos a más.