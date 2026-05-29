El Coria se conjura para culminar en Oviedo su histórico ascenso

El Coria afronta este domingo en el Carlos Tartiere la vuelta de la eliminatoria de ascenso a Primera Federación ante el Oviedo Moderno con una ventaja de 3-0 lograda en la ida, pero con un mensaje muy claro dentro del vestuario: no mirar atrás, no confiarse y disputar el encuentro como si fuera una auténtica final. Así lo explicó su entrenador, Rai Rosa, que insiste en que el resultado favorable «está olvidado» y que el equipo viaja a Asturias «con la ilusión de ganar el partido».

El técnico cauriense definió la semana como «de ilusión» y subrayó que el grupo ha trabajado con la misma predisposición que durante toda la temporada. «Última semana de la temporada, muy buen trabajo de los chavales, una vez más, muy buena predisposición y con ganas de afrontar el partido del domingo», señaló Rosa, consciente de la dimensión de lo que está en juego: «Al final, cita histórica, partido más importante de la historia del club y ojalá podamos estar a la altura».

Pese a la renta obtenida en el encuentro de ida, el entrenador quiso alejar cualquier atisbo de relajación. «Presión cero, porque para nosotros estar aquí es un premio. Estamos luchando por un sueño», afirmó, reconociendo que el Coria hizo «las cosas muy bien» en el primer partido, pero recalcó que el equipo debe centrarse únicamente en lo que ocurrirá en Oviedo: «Vamos a un gran estadio ante un gran rival que sabemos que nos va a poner las cosas muy difíciles».

Humildad y trabajo como receta

Durante la semana, el cuerpo técnico ha incidido tanto en el plano táctico como en el mental. Rai explicó que han intentado «corregir detalles» que no hicieron bien en la ida y reforzar los aspectos positivos, además de preparar al equipo para los momentos de dificultad que, a su juicio, aparecerán durante el partido. «Nos enfrentamos a un gran rival en un estadio de Primera División, ellos van a ir a por todas. Es un equipo con muchísimo talento y cada partido es un mundo», advirtió.

El mensaje interno, según el entrenador, no ha variado: humildad, trabajo y pies en el suelo. «¿Qué nos ha llevado a estar aquí? La humildad y el trabajo desde el primer día. A raíz de eso estamos aquí luchando por un sueño y tiene que ser así», insistió Rosa, que pidió cuidar «esos mínimos detalles» que pueden cambiar el signo de un encuentro de tanta trascendencia.

La cita también tendrá un importante componente emocional para el club y la ciudad. El Coria estará arropado en Oviedo por varios cientos de aficionados. «Creo que son quinientas o seiscientas personas las que van a estar allí apoyándonos. Por ellos, por los que van a estar aquí, por la ciudad, por los familiares que llevan todo el año… Al final es una auténtica final», destacó el técnico.

Rai confirmó además que tiene a todos sus jugadores disponibles, aunque con las molestias habituales de final de temporada después de «casi doscientas cincuenta sesiones». En cualquier caso, el entrenador apela al esfuerzo colectivo: «Los que entren, dejarse todo; los que estén en el banquillo, cuando entren, dejarse todo. Todo por un mismo objetivo». Y añadió que cumplir ese sueño sería «bastante ilusionante» para Coria y para el fútbol extremeño.

Iñaki León, de espaldas en el partido del pasado domingo. / CD Coria

Sergio Gómez: «Sabemos que vamos a sufrir»

En la misma línea se expresó el jugador Sergio Gómez, que resumió el estado del vestuario con una palabra repetida: ilusión. «Una semana muy ilusionante, con muchas ganas de que llegue el domingo, de afrontarlo con ilusión, con humildad e intentar conseguir el objetivo», afirmó.

Reconoció que el grupo vive estos días con «hambre» y con la mezcla lógica de nervios y deseo de competir. «La gente está con mucha hambre. Los más veteranos, los más jóvenes, todos tenemos ganas de que llegue el domingo y poder conseguirlo», señaló.

También quiso remarcar que la eliminatoria no está sentenciada pese al 3-0 de la ida. «Sabemos que vamos a sufrir y tenemos que ser súper humildes. Tenemos que hacer lo que hemos hecho todo el año y tener los pies en la tierra», explicó. Para el jugador, la clave estará en mantener la solidaridad que ha definido al equipo durante la temporada: «Ir allí a sufrir, ayudar al compañero, estar juntitos, echarse la carrera por el compañero de al lado. Si hacemos eso, seguro que podemos conseguirlo».

El partido, admitió, puede ser uno de los más importantes de su trayectoria y también de la historia reciente del club. «Seguro que sí, en mi carrera y para el Coria como club también», apuntó. Por eso, el vestuario asume la responsabilidad de responder al apoyo de una afición que viajará en masa a Oviedo. «Sabemos que la afición nos va a apoyar y queremos darles esa ilusión», concluyó.