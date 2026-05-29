El Grupo López Bolaños, a remontar un 2-5 en Pontevedra

El fútbol sala extremeño estará pendiente este fin de semana del destino de varios equipos, que en algunos casos concretos les llevará a ascender de categoría. El Grupo López Bolaños intentará remontar en la vuelta de su cruce semifinal por el ascenso a Segunda División; Rena o Navalmoral tendrán a su equipo la próxima liga en Segunda División B y tres clubs conseguirán plaza para jugar la liga venidera en la Tercera División de Extremadura.

A Galicia con esperanza

El Pabellón Municipal de Pontevedra será escenario este sábado (17.15 horas) del partido Exalbesa Leis Pontevedra-Grupo López Bolaños. Los gallegos ganaron 2-5 en la ida disputada en Fuente del Maestre, así que el objetivo de los extremeños es remontar para acceder a la eliminatoria final por el ascenso de categoría. Otra temporada más, el López Bolaños ha estado entre los mejores de su grupo de Segunda B, regalando otra fase de ascenso a sus aficionados. Tras superar la primera ronda, frente a un equipo canario, ahora afronta el reto de remontar a domicilio esta semifinal.

Y se espera un lleno total en el pabellón de Rena en la vuelta de la eliminatoria final de la Tercera División extremeña de fútbol sala. Se repetirá el ambientazo de la ida, jugada en Navalmoral el viernes de la semana anterior, en el partido que terminó empatado 1-1. Así que igualdad en el cruce decisivo del ‘playoff’ entre Bambatam Rena y Fex Multiseguros Navalmoral en el partido que les enfrenta este sábado (20.30 horas). Segundo y primero de la liga optan al que sería para cualquiera de los dos el retorno a Segunda B. El ganador ocupará una plaza en la categoría para el fútbol sala extremeño, que alivie el descenso del Jerez Futsal a Tercera y a la espera de lo que haga el López Bolaños en su ‘playoff’ a Segunda División.

Por otro lado, tres nuevos equipos de Tercera División para la próxima temporada se deciden este fin de semana. Partidos de vuelta de tres eliminatorias finales por el ascenso. Duelo local en la ciudad de Badajoz en el Albroksa-Don Bosco (pabellón Hernán Cortés, sábado, 19.00 horas); en la ida, Albroksa se impuso 1-2. Cruce empatado (4-4 en la ida) para el partido de vuelta Madroñera-Cristo de Serradilla (pabellón de Madroñera, domingo, 13.00 horas) y muy equilibrado también el cruce Ciudad Villanueva del Fresno-Sierra del Aljibe (pabellón de Aliseda, sábado, 19.00 horas), tras el 3-2 de la ida.