José Luis Albarrán, el mejor veterano extremeño en el Campeonato de España

El Campeonato de España de Veteranos, en las modalidades individual y dobles, se está disputando en el Club Deportivo Font de Sa Cala, en Mallorca. En la categoría +55, el extremeño José Luis Albarrán firmó una destacada actuación.

En primera ronda se deshizo del cabeza de serie número 11 del torneo, Josué Serrano, por 6-0 y 6-1. Posteriormente, en la ronda de dieciseisavos, venció a Pablo Batalla por 6-2 y 6-3. Ya en octavos de final, se impuso al italiano Cristiano Pavía por un contundente 6-1 y 6-2.

En cuartos de final le esperaba el número 3 del torneo, Jorge Tagliaferro. El extremeño peleó el primer set, que perdió por 6-4, y posteriormente fue superado en el segundo por 6-1.

También participaron Álex García, en la categoría +35, que cayó en octavos de final ante Alfonso Fernández; y Manuel Castillo, en +40, que perdió también en octavos frente a Andrés Riutort.

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En la modalidad de dobles no hubo tanta fortuna. En +40, la pareja formada por José Luis Albarrán y Manuel Castillo no logró superar la primera ronda. Tampoco lo consiguió la dupla de la categoría +35, integrada por Álex García y Manuel Castillo.