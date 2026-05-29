El Mérida Woka On Three confirma en Viena su crecimiento internacional

El baloncesto 3x3 extremeño sigue dando pasos firmes en el panorama internacional. El equipo emeritense Mérida Woka On Three firmó una destacada actuación en Viena, donde disputó dos exigentes torneos internacionales ante algunos de los mejores conjuntos del circuito europeo.

El conjunto extremeño finalizó en quinta y sexta posición, respectivamente, dejando grandes sensaciones y confirmando su crecimiento competitivo. Especialmente relevante fue su participación del domingo en un torneo Quest, considerado dentro del circuito mundial como el equivalente a un ATP 500 en el tenis por su nivel y prestigio.

Victoria de prestigio ante Stockerau

La jornada dominical comenzó de manera inmejorable para los emeritenses. Mérida Woka On Three logró una gran victoria frente a los anfitriones de Stockerau, equipo que contaba en sus filas con el jugador de talla mundial Enis Murati. Los extremeños completaron un encuentro muy serio y se impusieron por 16-21, demostrando personalidad, madurez competitiva y capacidad para rendir en un ambiente claramente favorable para el conjunto local.

En el segundo encuentro llegó una derrota amarga ante el experimentado Bologna. El equipo emeritense dominó gran parte del partido y mandó en el marcador durante muchos minutos, pero terminó cayendo por un ajustado 17-15 en un duelo marcado por la igualdad y los pequeños detalles.

Una remontada que rozó la épica

A pesar del tropiezo, Mérida Woka On Three consiguió acceder a los cuartos de final, donde le esperaba otro representante español del torneo: The Embassy, de Fuengirola. El choque tuvo un inicio muy complicado para los extremeños, que apenas dos minutos después del salto inicial se encontraron con un duro 11-1 en contra.

Lejos de bajar los brazos, el conjunto emeritense reaccionó con carácter y protagonizó una espectacular remontada que estuvo cerca de culminarse. Mérida Woka On Three llegó incluso a disponer de un lanzamiento triple para empatar el encuentro, pero la acción no encontró premio y el equipo malagueño acabó cerrando el partido con un definitivo 21-16.

Más allá de los resultados, la participación del equipo extremeño en Viena deja un balance muy positivo y confirma que Mérida Woka On Three continúa creciendo y haciéndose un hueco en el mapa internacional del 3x3.

El verano se presenta apasionante para los emeritenses, que ya preparan nuevas citas de alto nivel en destinos como Tenerife, Roma o Almería, donde seguirán compitiendo frente a algunos de los mejores equipos del panorama mundial.