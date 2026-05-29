Primera renovación: el medio albanés Benny Dibrani

El Mérida ha anunciado su primera renovación de cara a la próxima temporada. Se trata de Benny Dibrani (09/02/2004, Regensburg, Alemania), después de que el club ejecutara una cláusula para hacer efectiva su continuidad, según informó la propia entidad emeritense.

Benny llegó a prueba el pasado verano y consiguió convencer a Fran Beltrán para formar parte del plantel. El centrocampista ha sido uno de los jugadores más utilizados durante la temporada, con un total de 33 partidos disputados, 18 de ellos como titular, además de un gol y dos asistencias.

Siete jugadores con contrato

El futbolista, que la próxima temporada continuará ocupando ficha sub-23, se encuentra actualmente convocado con la selección sub-21 de Albania.

Con la renovación de Dibrani, la plantilla, que seguirá dirigida por Beltrán, ya cuenta con siete jugadores. Además del alemán, tienen contrato los delanteros Hallsson, Sofiane y Rodrigo Pereira, el mediapunta Carlos Doncel, el centrocampista Martín Solar y el portero Álex Gil.

Por otro lado, ya se han anunciado las salidas de Manu Rivas, Capi, Rui Gomes y Gaizka Martínez.

Sobre los casos de Adrián Csenterics y Gio Almeida, el director deportivo, Tiago Lenho, ya informó de que la opción de compra de ambos jugadores, que llegaron como cedidos, expira el 25 de junio.