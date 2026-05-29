Baloncesto | Fase de ascenso a Segunda FEB
El Vítaly La Mar BCB arranca con autoridad la Fase Final
Los pacenses derrotaron al CB Tres Cantos por 62-77 gracias a una completa actuación coral, impulsada por más de 2.000 personas en La Granadilla
El Vítaly La Mar BCB comenzó con paso firme su participación en la Fase Final de ascenso a Segunda FEB. El conjunto pacense superó este jueves al Tres Cantos por 62-77 en un pabellón de La Granadilla con más de 2.000 espectadores y dio un primer golpe sobre la mesa en el Grupo A1.
El partido arrancó con un elevado ritmo anotador y alternativas en el marcador. El cuadro madrileño, impulsado por el acierto de Atienza, Nouhou Maiga y Hugo Pérez, logró cerrar el primer cuarto con ventaja mínima (18-16), pese al buen inicio ofensivo de los de Pablo Cuevas, liderados por Jake Wojcik, Leiro, Alberto Díaz y Sherif.
Leiro lidera la reacción pacense
La reacción pacense llegó en el segundo parcial. El encuentro entró en una fase de máxima igualdad hasta que Alejandro Leiro asumió galones en ataque. El trabajo de Javi Nielsen y Pablo Osés aportó intensidad y dinamismo al juego visitante, mientras que un espectacular triple lejano de David Mejía sobre la bocina disparó la ventaja al descanso (23-37) y encendió a la grada pacense.
Tras el paso por vestuarios, el BCB consolidó su dominio. Adri Méndez y Ruslan impusieron su físico bajo los aros, mientras Leiro continuó castigando desde la línea de tiros libres. Un triple de Jaime Paredes al cierre del tercer cuarto elevó la renta hasta los 17 puntos (39-56).
Golpe de autoridad en La Granadilla
En el último acto, el equipo de Pablo Cuevas manejó con solvencia la ventaja. Los triples de Wojcik e Isma Vázquez, unidos al acierto desde el tiro libre, sellaron una victoria convincente en el estreno del conjunto pacense.
Alejandro Rodríguez Leiro, con 15 puntos, 8 rebotes y 24 de valoración, fue el jugador más destacado del encuentro. El Vítaly La Mar afrontará este viernes su segundo compromiso de la fase final frente al Velabasket CB Sueca.
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