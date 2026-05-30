Coria, este es tu momentazo

El Coria está a 90 minutos de entrar en la historia del fútbol extremeño y de unirse a ese pequeño grupo de equipos que la próxima temporada competirán en Primera Federación. Para ello, tiene que sacar cualquier resultado positivo este domingo a partir de las 12.00 horas o, si cae derrotado, que sea por menos de dos goles de diferencia ante el Real Oviedo Vetusta, después del 3-0 logrado hace una semana en La Isla.

En Coria nadie duda de que el sueño se puede conseguir, aunque el mensaje es de máxima humildad y cautela para no verse sorprendido por un filial que saldrá a buen seguro al ataque al no tener nada que perder.

Ese mensaje de prudencia es el que proclama Rai partido tras partido, una filosofía que le ha dado grandes resultados hasta el momento y que podría verse culminada con el ascenso a una categoría inimaginable antes de empezar la temporada.

El técnico celeste tendrá a toda la plantilla a su disposición para este último partido de la temporada, a excepción de los lesionados Gonzalo Llerena y Hugo López.

Otro de los protagonistas del encuentro será la marea celeste, ya que se desplazarán hasta tierras asturianas aproximadamente 600 aficionados, superando la cifra del viaje a Córdoba, donde no pasaron de 300 los seguidores celestes presentes en las gradas de El Arcángel.

Esperanza local

Los asturianos no pierden la esperanza. Miguel Narváez, portero del filial carbayón, aseguró que su equipo llega con ganas de afrontar una eliminatoria muy complicada, pero todavía abierta. «El vestuario está con muchas ganas de poder disputar ese partido el domingo, de ir a por esa segunda oportunidad que nos da la eliminatoria e intentar hacer 90 minutos en el Carlos Tartiere que, por lo menos, nos den la oportunidad de intentarlo», señaló.

Narváez reconoció que el Vetusta no estuvo a su nivel en el encuentro de ida y apeló a la autocrítica como primer paso para poder competir la vuelta. «Lo primero, hay que ser autocrítico y ver el partido repetido del fin de semana pasado, porque no solo cometimos errores groseros, sino que tampoco hicimos un gran partido, ni mucho menos cerca de nuestro nivel», explicó.

A partir de ese análisis, considera imprescindible que el equipo crea en sus opciones, aunque insistió en que la fe por sí sola no será suficiente. «Hay que creer en el partido, en que se puede remontar la eliminatoria, pero no vale solo con eso: hay que trabajarlo de manera mental y táctica, y visualizarlo mucho antes del domingo», añadió.

«Necesitamos que el mayor número de personas pueda acudir para apoyarnos y poner el broche a esta temporada. Para nosotros debe ser un aliciente de cara a creer en todo», afirmó.

Escenario de lujo

Para Narváez, la clave estará en recuperar la identidad competitiva que ha acompañado al equipo durante buena parte del curso. «Lo primero que hay que recuperar, y que no se hizo el otro día, es competir como lo hemos hecho en casi todos los partidos de esta temporada», indicó. El portero del Vetusta cree que el filial necesita rozar su mejor versión: «Podemos aspirar a todo, o por lo menos dar 90 minutos de mucha guerra», concluyó.

Como si las casualidades estuvieran del lado extremeño, el escenario del partido será el Carlos Tartiere, un estadio de Primera División y por el que han pasado muchas de las grandes estrellas de la liga española durante los últimos meses. Sería el escenario propicio para una celebración histórica, en caso de que todo llegue a buen puerto.