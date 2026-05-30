Fútbol
El Día del Entrenador Extremeño reúne a técnicos en Mérida para ponencias formativas de alto nivel
Técnicos como Xavi García Pimienta, Tomás de Dios, Bea Parra y Marta Perarnau compartieron sus conocimientos en ponencias sobre psicología, táctica y gestión de grupos
El Día del Entrenador Extremeño volvió a demostrar el gran momento del colectivo de entrenadores en la región, al congregar a un importante número de técnicos en torno a las distintas ponencias formativas programadas en esta jornada de convivencia, coincidiendo con el inminente cierre de la temporada 2025/2026.
Las instalaciones del Hotel Ilunión Las Lomas, en Mérida, volvieron a ser el escenario elegido para albergar esta cita, que se desarrolló en un clima de vocación, aprendizaje y convivencia. El evento contó con un panel de ponentes de auténtico lujo, compuesto por el técnico Xavi García Pimienta, el experimentado entrenador de fútbol sala Tomás de Dios y el dúo formado por Bea Parra y Marta Perarnau.
Ponencias de primer nivel
Tras el acto de inauguración, que contó con la presencia de Cristian Sánchez, secretario general de la RFEXF; Juan Manuel Clemente, presidente del Comité Extremeño de Entrenadores; y José Diego Pastelero y Agustín Izquierdo, codirectores de CEDIFEX, arrancó el turno de ponencias con una innovadora presentación a doble banda a cargo de Bea Parra y Marta Perarnau.
Bajo el título «Herramientas psicológicas para entrenadores de fútbol», ambas profesionales compartieron recursos fundamentales para la gestión mental y emocional en los vestuarios, ofreciendo a los técnicos estrategias clave para aplicar en el día a día con sus plantillas.
El bloque formativo continuó con la intervención de Tomás de Dios, todo un referente en los banquillos del fútbol sala. Su ponencia, denominada «Triángulos tácticos. De la orientación corporal al tercer jugador», sirvió para desgranar cómo las pequeñas sociedades en la pista y el perfilamiento adecuado del jugador son determinantes para generar ventajas, con aplicaciones prácticas tanto para los entrenamientos como para la competición.
La parte formativa se completó con la charla-coloquio protagonizada por Xavi García Pimienta, entrenador de Las Palmas y Sevilla, entre otros, quien compartió experiencias vividas a lo largo de su trayectoria y dejó interesantes pinceladas de su particular visión del juego. Su cercanía a la hora de abordar temas como los modelos de juego, la táctica o la gestión de grupos cautivó al público asistente, en una dinámica entrevista dirigida por los periodistas deportivos Gonzalo Parra y Fernando Sosa.
Para poner el broche final a la jornada, se celebró el ya tradicional acto de homenaje a aquellos entrenadores extremeños que lograron el ascenso a categorías nacionales durante la última campaña.
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