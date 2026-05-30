El Grupo López Bolaños dice adiós al ascenso a Segunda tras empatar en Pontevedra (5-5)

El Grupo López Bolaños FS quedó eliminado del ‘playoff’ de ascenso a Segunda División pese a empatar 5-5 en la pista del Exlabesa Luis Pontevedra FS, un resultado insuficiente después del 2-5 encajado en la ida.

El conjunto extremeño llegaba obligado a una remontada de mucho nivel y ofreció una respuesta competitiva en un partido abierto, intenso y con constantes alternativas. El Pontevedra comenzó golpeando, pero el López Bolaños fue capaz de reaccionar y mantenerse siempre dentro del encuentro.

Los bolañegos no solo igualaron el duelo, sino que llegaron a ponerse por delante con un 4-5 que mantuvo viva la esperanza de apretar la eliminatoria. Los goles del equipo extremeño llevaron la firma de Yeray González Aparicio, Alejandro González, autor de un doblete, y Román Pedros, que también marcó dos tantos.

El conjunto gallego, que hizo valer la renta obtenida en el partido de ida, terminó encontrando el empate definitivo para cerrar el choque en 5-5. Con ese resultado, el global quedó en 10-7 para el Exlabesa Luis Pontevedra, que continúa adelante en el ‘playoff’.

El López Bolaños se despide tras una eliminatoria exigente, pero con una imagen competitiva y la capacidad de haber peleado hasta el final en una pista complicada.