Moralo-Badajoz, primer asalto con teórica igualdad

El tiempo, el calor en concreto, parece el único enemigo a la vista del que promete ser un gran espectáculo deportivo. El Moralo-Badajoz (domingo, 19.00 horas) es el enfrentamiento de ida de la final del ‘playoff’ por el ascenso a Segunda Federación en el grupo 14 de Tercera Federación. Aunque el balón determinará el desarrollo de la eliminatoria, se prevé un duelo equilibrado, al menos a 180 minutos, que mantenga la emoción durante los dos partidos previstos.

En el Municipal Óliver Torres se alcanzará la temperatura máxima anunciada para el domingo justo durante el desarrollo del choque. Adaptarse al calor será fundamental también para el rendimiento de los dos equipos. Se prevé una gran entrada de aficionados, después del acuerdo entre ambas directivas que ha permitido la venta anticipada de entradas para las aficiones. En las taquillas será posible conseguir entradas, a un precio de 15 euros (6 para los abonados moralos). Además, se ha preparado con mimo la ubicación de ambas hinchadas. Los seguidores locales se acomodarán en la grada de tribuna, mientras que los visitantes lo harán en la grada de fondo y, si fuera necesario, en la lateral. La afición blanquinegra contará con un acceso único al recinto.

Homenaje a Yony

Además, el Moralo no ha querido desaprovechar la trascendencia del partido para homenajear a uno de los futbolistas más importantes de su reciente historia. Jonathan Gómez ‘Yony’ hará el saque de honor, recibiendo el reconocimiento del que fue su equipo durante varias temporadas. Yony ha jugado las últimas campañas en el Jaraíz y, vistiendo la camiseta del equipo de su población natal, anunció días atrás su retirada del fútbol a los 44 años. Curiosamente, disputó su último partido el domingo pasado ante este mismo Badajoz, que ahora visita Navalmoral de la Mata.

Por otro lado, la plantilla morala que entrena José Antonio Ruiz ha trabajado con normalidad esta semana. Muy concienciado el equipo verdiblanco de la nueva oportunidad que el destino pone a su alcance. El Moralo ha sido el único equipo que en la temporada regular le ganó dos veces al Badajoz: 1-0 en Navalmoral el 12 de octubre, gol del lesionado Adeva, y 0-1 en el Nuevo Vivero, el pasado febrero, con gol en el descuento de Goodluck.

Tras eliminar el Moralo al Azuaga y el Badajoz al Jaraíz, tercero y segundo respectivamente en liga disputan esta apasionante final del grupo extremeño, de pronóstico incierto.

En las mismas fechas, Cuarte y Atlético Monzón juegan en el grupo aragonés y uno de los dos será el rival que el ganador del ‘playoff’ en Extremadura tendrá en la eliminatoria decisiva por el ascenso a Segunda Federación. De momento, este domingo llega la primera parte hacia el desenlace con el enfrentamiento en la capital del Campo Arañuelo.