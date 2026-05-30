Natalia Fischer busca el liderato mundial en la Copa del Mundo XCM de Naturland-Andorra

La tercera prueba puntuable de la Hero UCI Marathon World Cup tiene parada en Sant Julià de Lòria, en Naturland-Andorra, este domingo, donde se encuentran desde hace unos días los integrantes del equipo Extremadura-Ecopilas UCI MTB.

Liderado por Natalia Fischer, cuya temporada está siendo realmente espectacular, y con la presencia también de Raúl Rodríguez, el conjunto extremeño espera confirmar con Fischer un nuevo podio mundial que pueda llevarla a liderar la clasificación mundial de BTT maratón, con permiso del resto de rivales. Entre ellas estará la suiza Anna Weinbeer, que encabeza la general de la Copa del Mundo XCM por delante de la malagueña.

Con dos segundos puestos en las dos pruebas disputadas hasta ahora, Fischer llega a Andorra con ganas de triunfo, consciente de que tendrá rivales muy fuertes, además de Weinbeer. Para ello está siguiendo un estricto plan de preparación y competición que en las últimas semanas la ha llevado a concentrarse en el CAR de Granada, en Sierra Nevada.

«He estado entrenando duro y en altura para llegar a esta prueba con opciones, pero sobre todo con mucha ilusión de seguir estando en la pelea por el triunfo en esta Copa del Mundo», afirma Fischer.

Acerca del recorrido, Fischer sabe que «Andorra nunca defrauda. Seguramente habrá subidas duras en altura y bajadas por senderos. Aún no he competido en Naturland y el circuito puede esconder más de una trampa que esperemos poder solventar bien».