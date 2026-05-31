El Badajoz encarrila la final del ‘playoff’ ante el Moralo

0 - MORALO: Jesús Navajas; Perdi (Walid, min. 88), Eteme, Iván Sánchez, Isma (Moha, min. 84), Javi González, Ilias (Gasolina, min. 69), Chele, Dieguito (Robinho, min. 46), Omar y Goodluck. 2 - BADAJOZ: Sergio Tienza; Galán, Lolo González, Jesús Sánchez, Pedro Pata, Fran Miranda, Bermúdez (David Calles, min. 84), Manu Hernández (Pablo Rodríguez, min. 59), Pavón (Gustavo, min. 70), Carlos Bravo (Moyano, descanso) y Álex Alegría (Adri Escudero, min. 59). GOLES: 0-1, min. 53: Álex Alegría. 0-2, min. 83: Pablo Rodríguez. ÁRBITRO: Jorge Espada Torrijos. Amonestó con cartulina amarilla a Adri Escudero y al portero suplente Alonso Pérez, ambos del Badajoz. INCIDENCIAS: Unos 1.500 aficionados en el Municipal Óliver Torres, un tercio de ellos seguidores visitantes. Hizo el saque de honor Jonathan Gómez ‘Yony’, que se ha retirado esta temporada como futbolista.

El Badajoz encarriló la eliminatoria final del ‘playoff’ extremeño por el ascenso a Segunda Federación. Su victoria por 0-2 ante el Moralo deja virtualmente sentenciado su pase al decisivo cruce contra el campeón del grupo aragonés. Los de Navalmoral se verían obligados a ganar por una diferencia de tres goles en el partido de vuelta, que se disputará el próximo fin de semana en el Nuevo Vivero.

Dicho esto, conviene añadir cuanto antes que la victoria no fue justa. El resultado apenas ilustra lo que se vio sobre el césped del Municipal Óliver Torres de Navalmoral de la Mata. Eso sí, fue un partido mil veces visto antes, en el que no solo hay que merecer ganar, sino sobre todo hacer goles para conseguirlo. Y al Badajoz no puede negársele el mérito de aprovechar bien las dos ocasiones más claras que tuvo para ganar el partido y prácticamente cerrar a su favor el global de la eliminatoria.

Los de Miguel Ángel Ávila plantearon el partido con un ritmo lento, como pensando en un recorrido largo. Por su parte, los de José Antonio Ruiz asumieron desde el principio que les tocaba atacar para tener opciones en esta final.

Del perdón al golpe

Disparos peligrosos de Javi González y Dieguito llevaron el peligro a la meta blanquinegra y, poco antes del intermedio, Chele pudo abrir el marcador. Manu Hernández tuvo la más clara para los pacenses. En la primera parte, el duelo entre Lolo González y Goodluck fue de lo más destacado del partido.

En la segunda parte, el Moralo pasó a dominar el esférico y la entrada de Gasolina pronto trajo una nueva opción de gol para los verdiblancos. Sin embargo, el Badajoz marcó en una contra perfectamente diseñada. El preciso centro de Bermúdez desde la derecha lo cabeceó impecablemente Álex Alegría para conseguir el 0-1.

Gasolina volvió a tener el gol local en una embarullada acción dentro del área rival. Y cuando el Moralo buscaba el empate, defendió mal otra contra rival tras un saque de esquina a su favor. Pablo Rodríguez galopó hacia el marco local y llevó el delirio a sus aficionados, situados justamente en el fondo de la portería donde llegó el 0-2.

Dos goles como dos soles dejaron sin efecto el buen partido que hizo el Moralo. Para el Badajoz fue una victoria de enorme valor y un resultado magnífico para la vuelta. El club de Navalmoral, en todo caso, se llevó la satisfacción de volver a ver a un gran número de sus aficionados en las gradas. Consuelo menor, pero dato importante para el futuro.

El Cuarte, también 0-2

En la final aragonesa, el Cuarte tomó ventaja este sábado al imponerse por 0-2 al Atlético Monzón en la ida, por lo que parte con una renta importante antes de la vuelta. Curioso: el mismo resultado que se dio en Navalmoral. El ganador de esa eliminatoria será el rival del vencedor del cruce entre Badajoz y Moralo en la fase nacional por el ascenso a Segunda Federación.