El Bambatam Rena sube a Segunda B tras batir al Navalmoral

Definido el destino de varios equipos para la próxima temporada. El fútbol sala extremeño, en categoría masculina, cerró este fin de semana las fases de ascenso en varios torneos con reparto de penas y alegrías. El Grupo López Bolaños fue eliminado en su semifinal para ascender a Segunda División; el Bambatam Rena vuelve a Segunda B tras ganar la final al Fex Multiseguros Navalmoral y tres equipos han subido a Tercera División: Albroksa de Badajoz, Ciudad Villanueva del Fresno y Madroñera.

Rena acompañará a Bolaños

El resultado de la ida fue determinante, como ya informó El Periódico Extremadura. El empate entre Exlabesa Leis Pontevedra y Grupo López Bolaños (5-5) clasificó al equipo pontevedrés, que había ganado una semana antes en su visita a Extremadura por 2-5. Cierra el curso deportivo el club fontanés, en todo caso, con buen sabor de boca, tras lograr clasificarse de nuevo para el ‘playoff’ de ascenso a Segunda y haber ganado la Copa de Extremadura.

Y ya está definido el nuevo dúo de equipos extremeños para la próxima temporada en Segunda B. Sigue el Grupo López Bolaños, desciende a Tercera el Jerez Futsal, que ha sido colista del grupo IV, y asciende el Rena.

Igualdad y emoción en la final del ‘playoff’ por el ascenso entre los dos mejores equipos del grupo 23 de Tercera División. El Bambatam Rena ganó por 6-4 al Fex Multiseguros Navalmoral, después de que en la ida hubiera empatado 1-1 en cancha morala. Fue un emocionante partido de vuelta, con ventajas en el marcador para los dos bandos, decidido en los dos minutos finales con los tantos que daban la victoria y el ascenso al conjunto local. Por los locales marcaron Reseco (3), Izan, Hugo y Jesús Búrdalo, y por los visitantes, Javi (2), Lucas y un rival en propia meta.

El Bambatam Rena vuelve a la categoría de la que descendió hace tres años. Gran temporada, en la que además ha sido finalista de la Copa de Extremadura y jugará la final de la Supercopa a comienzos de la temporada venidera, precisamente con el Grupo López Bolaños, que le ganó la final copera. Consigue además el Bambatam una marca histórica al haber vencido esta temporada todos los partidos que ha jugado como local.

El Fex Multiseguros Navalmoral, por su parte, jugará la Copa del Rey la próxima temporada, ocupando la plaza que le correspondía al Rena como campeón de liga regular de Tercera, pero que cede, según la reglamentación, por haber subido a Segunda B.

Tres ascensos a Tercera

También se disputaron los partidos de vuelta de las tres eliminatorias finales, desde la Primera División Extremeña, para definir el trío de equipos que asciende a Tercera División de fútbol sala. En duelo local de la ciudad de Badajoz: Albroksa 5-Don Bosco 1; el equipo ganador ya venció en la ida a domicilio (1-2). En Aliseda: Sierra del Aljibe 1-Ciudad Villanueva del Fresno 3; los pacenses también ganaron en la ida en su cancha (3-2). Y desenlace emocionante de un duelo igualado, tras el 4-4 de la ida: Madroñera 7-Cristo de Serradilla 6, con la incertidumbre por ver qué equipo ascendía resuelta por un solo gol de diferencia.

Así pues, Albroksa de Badajoz, Ciudad Villanueva del Fresno y Madroñera jugarán la próxima temporada en la Tercera División extremeña.