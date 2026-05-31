Castuera, Guadiana, Olympic Peleño y Quintana siguen en la pelea por subir a Tercera

La Primera División Extremeña ya tiene definidos los cuatro equipos que siguen adelante en la promoción de ascenso a Tercera Federación. Guadiana, Castuera, Quintana y Olympic Peleño superaron sus eliminatorias de cuartos de final y continúan en la pelea por la tercera plaza de ascenso, después de los ascensos directos de Unión Polideportiva Plasencia y Zafra.

La vuelta dejó una remontada de Guadiana, que hizo valer el factor campo para darle la vuelta a su eliminatoria ante Hernán Cortés. Tras perder 1-0 en la ida, el conjunto pacense se impuso por 3-1 y selló su clasificación con un marcador global de 3-2.

Castuera confirmó el pase sin sobresaltos gracias a la amplia ventaja lograda en el primer encuentro. Después del 4-0 de la ida, empató 2-2 en el campo del Sanvicenteño y cerró la eliminatoria con un claro 6-2 en el global.

También estará en la siguiente ronda Olympic Peleño, que volvió a superar a La Estrella. El equipo peleño ya había encarrilado la eliminatoria con el 4-1 del primer partido y terminó de resolverla a domicilio con un triunfo por 0-2, para un global de 6-1.

La eliminatoria más ajustada fue la que enfrentó a Quintana y Trujillo. Tras el 0-0 de la ida, Quintana aprovechó la vuelta en casa para imponerse por la mínima, 1-0, y avanzar a la siguiente fase.

Pendientes del sorteo

Guadiana, Castuera, Quintana y Olympic Peleño quedan ahora pendientes de la confirmación de los próximos cruces por parte de la Federación Extremeña de Fútbol. Según el criterio recogido en las bases, los emparejamientos se realizarían por sorteo, enfrentando hasta donde sea posible a los mejores clasificados con los peores.

En ese escenario, Guadiana y Quintana partirían con ventaja por su condición de campeones de grupo y no deberían enfrentarse entre sí en esta ronda, aunque los cruces deberán quedar confirmados oficialmente.